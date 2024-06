Lleida exposa un cotxe model Seat Ibiza que es va utilitzar als Jocs Olímpics de 1992

detail.info.publicated redaccio detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Museu de l’Automoció Roda Roda de Lleida exposa fins el 29 de juny un Seat Ibiza Olímpic, que es va utilitzar com a vehicle oficial a la Vila Olímpica i entre les seus dels Jocs Olímpics de 1992, així com diversos objectes originals d’aquest esdeveniment esportiu històric per a Catalunya, ha informat La Paeria aquest dissabte en un comunicat. L’exposició, que compta amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal, presenta també la torxa olímpica que va fer el recorregut entre Vinaixa i Vimbodí, el xandall oficial del rellevista, una medalla commemorativa, i dos exemplars del Diari de Lleida sobre els Jocs i els vehicles de Seat.

La marca Seat va crear vehicles especials per als Jocs Olímpics a partir del model Eivissa, per a desplaçaments interns, i del model Toledo, que al seu torn va derivar en dos versions: Pòdium, amb només 24 unitats que es van entregar a medallistes espanyols; i un altre d’elèctric, que va seguir el recorregut de la torxa i la prova marató.