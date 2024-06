Lleure comercial a Ponent

Els comerços de Mollerussa i Tàrrega inauguraran la temporada de rebaixes d’estiu amb una jornada festiva el divendres vinent, 28 de juny. A la capital del Pla d’Urgell, l’associació Mollerussa Comercial organitzarà l’Aloha Open Night, un esdeveniment nocturn de temàtica hawaiana en què se sortejaran un total de 1.000 molleuros entre els clients que hagin fet alguna compra a partir del dia 25. En concret, se sortejaran cinc premis de dos-cents euros que, com a novetat, no només es podran gastar en botigues de roba, complements i restaurants, sinó també en botigues de serveis com ferreteries o gasolineres associades, com va explicar ahir la presidenta de l’entitat, Lídia Vilaltella.

A través de les xarxes socials de l’entitat també sortejaran dos entrades per a Caribe Park de Port Aventura, més una nit d’hotel. Mig centenar d’establiments obriran les portes durant aquesta nit de rebaixes, vetllada que estarà amenitzada per danses hawaianes i que també comptarà amb l’actuació del grup local Sonotone. Aquest any, la celebració començarà una hora i mitja abans de mitjanit. Hi haurà música de DJ distribuïda al llarg de tot el centre i també al carrer Arbeca.

Per la seua part, Foment Tàrrega organitzarà al centre de la capital de l’Urgell un tardeo que començarà cap a les 18.00 h. Entre les propostes, hi haurà rutes itinerants de Guixanet i La Follia; pintacares, tatuatges de henna i trenes africanes; karaoke; toro mecànic, i photocall 360º, així com una ruta gastronòmica de tapes. La vetllada acabarà amb la col·laboració del festival de cine Galacticat amb el DJ Taska Sally Brown i un maridatge de gintònics.

Les botigues estaran obertes fins a mitjanit oferint grans descomptes per donar el tret de sortida a la campanya estival de rebaixes. La portaveu de l’entitat dels comerciants, Marta Sans, va destacar que “hem volgut donar èmfasi a l’inici de les rebaixes amb una proposta festiva de vespre que inclourà diferents activitats”. Segons Sans, “es tracta d’un format nou que pretén animar la gent i oferir un plus des del comerç de proximitat”.