Sardines & Marinada amplia l'horari de tarda

L’Associació Alba celebrarà els dies 11, 18 i 25 de juliol una nova edició del festival Sardines & Marinada, una festa inclusiva als jardins de l’entitat amb sopar a la festa i música en directe. Aquest any, com a novetat, el certamen avança l’obertura a les 19.00 hores per oferir un horari més familiar, amb música de DJ i activitats per als més petits. A partir de les 20.30 hores es canviarà al format habitual donant inici als sopars amb sardines a la brasa i llonganissa, amenitzats per música en directe. Els beneficis es destinaran a projectes socials d’aquesta entitat que treballa a favor de la transformació social al territori.

Els concerts d’aquesta dotzena edició aniran a càrrec de The Velcros, Bru i Comandats de Tros. Es recomana reservar el sopar de forma anticipada al web de l’Associació Alba (www.aalba.cat).