Teatre amb valor social

El teatre és un motor de canvi capaç de millorar l’autoestima, fomentar la inclusió i connectar persones que han viscut diferents realitats. Així ho creu la Fundació Jericó de Lleida, que ha impulsat un projecte de teatre social protagonitzat per persones sense llar que actualment conviuen a la residència.

Deu actors i actrius amateurs que feia quatre mesos que assajaven amb l’ajuda de l’Aula Municipal de Teatre ahir van estrenar amb gran il·lusió l’obra El maletín a l’auditori del CaixaForum. “Quan era nena no m’agradava gens el teatre i m’escapava de totes aquestes coses però ara, sent a Jericó, el cert és que aquesta obra i l’entitat per si mateix m’han ajudat a sortir d’un moment difícil”, explica Mercedes, que porta set mesos a la residència de Jericó i ben aviat començarà un nou projecte de vida.

“Estic molt agraïda per tota l’ajuda que he rebut de Jericó. D’un dia per l’altre em vaig quedar sense res i em vaig veure sola, al carrer. Si no els hagués trobat, no sé què hauria estat de la meua vida. Això no ho oblidaré mai”, assenyala aquesta usuària, que valora aquest projecte teatral de forma molt positiva. “Ha estat com teràpia. Ens ho hem passat genial assajant. Hem rigut molt i, encara que estem una mica nerviosos, ja teníem ganes de representar-la. Més que amics, ens hem convertit en família.”

En aquesta mateixa línia s’expressa Montse, que porta tres mesos amb Jericó i moments abans de la funció va dir que el teatre “m’ha ajudat molt a estimar-me més, em fa tenir més autoestima”. “La setmana que ve me’n vaig de la residència i estic molt contenta pel tracte rebut. Espero que facin més obres de teatre com aquesta, perquè són de gran ajuda”, va assegurar. Amb l’ajuda de l’Aula Municipal de Teatre, els usuaris s’han encarregat de muntar el guió, triar les cançons i el seu vestuari. L’entrada va ser gratuïta i oberta a tot el públic, amb taquilla inversa. Els diners recaptats amb les aportacions voluntàries es destinaran a un sopar en un restaurant per premiar l’esforç dels participants.

“Aquesta és la primera obra que fem a la Fundació Jericó amb persones que estan vivint a la nostra residència i ha estat una iniciativa molt positiva. Tant que, veient la cohesió que ha generat entre els residents i els grans beneficis que ha aportat, repetirem l’any que ve”, va assenyalar la directora de Jericó, Anna Vila. L’entitat presta allotjament actualment a noranta-dos persones que es troben en situació sense llar o sense sostre. Una problemàtica que, segons Vila, s’ha aguditzat en els últims anys a Lleida, especialment en joves i dones.