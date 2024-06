Nit de foc i revetlles

Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA Sort. Els més petits de Sort amb les seues falles ahir, abans de començar els actes festius. De fet, avui celebraran la 34 Fireta de Sant Joan i la 33 Xollada d’Ovelles. - JORDI ECHEVARRIA

No hi va haver ni un sol racó de les comarques de Lleida que ahir no celebrés la revetlla de Sant Joan. La Flama del Canigó va viatjar a desenes de localitats per encendre les fogueres. A més, deu municipis del Pirineu van viure la baixada de falles per celebrar el solstici d’estiu. A l’Alta Ribagorça, n’hi va haver al Pont de Suert, Vilaller, Casós i Boí. Al Sobirà, va ser el torn d’Isil, a les Valls d’Àneu, i Alins, a la Vall Ferrera, coincidint amb la festa major, i que va congregar 4.000 persones. A Alins, abans de la sortida, els 250 fallaires van exhibir la pancarta Respectem la tradició fallaire que han fet juntament amb Alós, Isil, la Pobla i València d’Àneu, per mostrar el seu malestar amb aquells pobles que han iniciat aquesta pràctica on no és tradició, com va informar SEGRE ahir. A Aran hi va haver la Crema deth Taro d’Arties i la Crema deth Haro de Les. A l’Alt Urgell, Alàs va reviure per quart any la seua festa de falles. Com a novetat, l’Associació dels Fallaires va incorporar el Ball Pla, dansa en parella que es va poder veure quan va acabar la celebració a la plaça del poble. L’objectiu de la iniciativa era recuperar les dos tradicions. A Lleida capital, la Flama del Canigó va arribar a les 20.00 hores a la Paeria per encendre la trentena de fogueres autoritzades als barris. A la Seu d’Urgell, la principal novetat va ser una botifarrada gratuïta i, posteriorment, el Grup de Diables de l’Alt Urgell va encendre la foguera. Tàrrega va celebrar ahir la festa de Sant Joan amb l’arribada de la Flama del Canigó al Pati com a acte central de la mà de la Penya Pedal i el Centre Excursionista CIM de Bellpuig acompanyats del Club Ciclista Alba. A la plaça del Carme hi va haver sardanes amb la Cobla Tàrrega i després d’encendre el peveter es va llegir el manifest escrit per Núria Cadenes. A la nit va tenir lloc la baixada de les Falles de Secà, que es van construir a la tarda al Pati, i la festa va acabar amb sopar, foguera i concert de Lasta Sanco i Her Majesty. Fins a les 23.00, els Bombers van atendre 133 avisos a Catalunya i van fer onze intervencions a les comarques de Lleida.