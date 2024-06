Besar sense permís és delicte

El Tribunal Suprem (TS) ha sentenciat que fer un petó sense consentiment exprés o tàcit és un delicte contra la llibertat sexual, ja que “el contacte fugaç d’un petó no consentit suposa una invasió corporal de l’autor sobre la víctima”. Ho ha fixat al confirmar la condemna que l’Audiència Provincial de Sevilla va imposar a un policia per besar una detinguda sense consentiment als calabossos, a un any i nou mesos de presó com a responsable d’un delicte d’abús sexual (ara considerat agressió sexual després de l’entrada en vigor de la llei del només sí és sí) amb l’agreujant de prevalença i l’atenuant d’embriaguesa.

En la sentència del Suprem, els magistrats declaren provat que va existir un contacte físic de contingut sexual, després d’haver intentat guanyar-se la confiança de la denunciant i buscar certa intimitat. El condemnat, expliquen, va arribar a besar-la a la galta i ho va intentar als llavis, tot i que no ho va aconseguir. “El petó i l’intent d’un altre petó configuren una intromissió en la llibertat sexual d’una persona que es trobava en un medi hostil per desconegut, presentant-se l’ànim tendencial o propòsit d’obtenir una satisfacció sexual a costa d’un altre”, indiquen. La Sala Penal assenyala que “no hi ha un contacte corporal inconsentit sota cap pretext si no hi ha consentiment”.

Sobre el policia condemnat, el Suprem exposa que no només les circumstàncies del cas no evidenciaven un consentiment, sinó que ell era conscient d’això i va insistir a atansar-se i besar-la sense la seua aprovació, “i aprofitant-se d’una situació en la qual actuava de vigilant i la condició de detinguda de la víctima, la qual cosa en aquests casos els fa sentir-se més víctimes”. El Suprem, a més, subratlla que no cal un no de la víctima, sinó que la clau rau en el consentiment: si no n’hi ha, el que es produeix és una agressió sexual.

Un cas similar al de Luis Rubiales contra la jugadora Jenni Hermoso

■ Aquesta sentència podria tenir una incidència directa en el procediment judicial obert contra l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales, imputat pel petó que li va fer a la jugadora Jenni Hermoso durant la cerimònia després del triomf de la selecció femenina en el mundial d’Austràlia. El Ministeri Públic sol·licita una condemna per a Rubiales de dos anys i sis mesos de presó pels delictes d’agressió sexual i de coaccions a la jugadora. La sentència del Suprem posa en el centre el consentiment, tal com ja fa la llei del només sí és sí i considera que si no hi ha consentiment exprés, un petó és una agressió sexual. En aquest procediment també estan imputats per coaccions Albert Luque, director esportiu de la federació; Jorge Vilda, exseleccionador femení, i Rubén Rivera, exdirector de màrqueting.