Campaments gratuïts de La Caixa per a més de 100 menors vulnerables de Lleida

Més d’un centenar de nens i nenes en situació de vulnerabilitat participaran aquest estiu als campaments i activitats gratuïtes del programa CaixaProinfància a Lleida, organitzat per la Fundació La Caixa. Des de la seua creació el 2007, aquesta iniciativa promou una oferta d’activitats d’estiu de qualitat a menors provinents de llars amb dificultats econòmiques i socials, alhora que facilita la conciliació de les seues famílies. Aquest any, el programa posa el focus en els beneficis de l’activitat física i la desconnexió digital com eines d’integració i desenvolupament. L’entitat destina més de 9 milions a l’impuls d’aquestes activitats estivals que es desenvolupen a través de més de 300 entitats socials a l’Estat, cinc de les quals a Lleida. L’any passat, CaixaProinfància va atendre més de 65.000 petits d’un total de 145 municipis.

D’altra banda, l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) calcula que més de 30.000 nens i joves de tot Catalunya aniran de colònies aquest estiu. Segons la patronal, hi haurà més de 115.000 pernoctacions, xifra que manté la tendència a l’alça dels anys posteriors a la pandèmia. En paral·lel, les empreses associades preveuen contractar uns 4.000 monitors fins al setembre.