Els tumors, primera causa de mort el 2023, per davant de les del sistema circulatori

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els tumors es van situar com a primera causa de mort el 2023, per primera vegada per davant de les malalties del sistema circulatori, en tant que les defuncions per covid-19 van baixar un 75,1% i les caigudes accidentals van ser la primera causa externa, desplaçant els suïcidis.

El 2023 es van produir a Espanya 433.163 defuncions, 31.254 menys que l’any anterior (un 6,7% menys). Per sexe, van morir 219.077 homes i 214.086 dones, un 6,5 i un 6,9% menys que el 2022, respectivament, segons l’Estadística Defuncions a causa de Mort publicada aquest dimecres per l’INE.

Principals causes de mort naturals per sexe

Els tumors es van situar com a primera causa de mort el 2023, amb un 26,6% del total, mentre que les defuncions per malalties del sistema circulatori van baixar un 5,3% respecte a 2022, situant-se com a segona causa més freqüent, amb un 26,5% del total, segons aquestes dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística. Respecte a l’any anterior, les morts per tumors van augmentar un 0,2%.

Aquesta dispar evolució va provocar que, per primera vegada, la taxa de mort per tumors (237,8 per 100.000 habitants) fos superior a la de les malalties del sistema circulatori (237,5).

Per sexe, les malalties isquèmiques del cor van ser la primera causa de mort entre els homes (17.038 de morts), seguida del càncer de bronquis i pulmó (16.503) i de les malalties cerebrovasculars (10.356).

Entre les dones, les causes més freqüents van ser la demència (14.225 de mortes), les malalties cerebrovasculars (12.817) i la insuficiència cardíaca (11.258).

Principals causes de mort externes per sexe

L’any 2023 es van produir 17.737 morts per causes externes, 837 menys que l’any anterior (-4,5%). Per sexe, van morir 11.205 homes (un 4,2% menys que el 2022) i 6.532 dones (un 5,0% menys).

Les caigudes accidentals es van situar com la primera causa de mort externa, amb 4.018 de morts (un 6,1% més), desplaçant els suïcidis (amb 3.952).

Entre les causes més freqüents, els descensos més importants es van registrar en les defuncions per ofegament, submersió i sufocació accidental (un 11,8% menys) i en els suidicios (un 6,5% menys). El nombre de morts per accident de trànsit també va baixar (-3,6%).

Per sexe, les causes de mort externa més freqüents entre els homes van ser els suïcidis (2.952 de morts) i les caigudes accidentals (2.156). En les dones ho van ser les caigudes accidentals (1.862) i l’ofegament, submersió i sufocació (1.701).

El nombre de defuncions va baixar en totes les comunitats autònomes l’any 2023 respecte a 2022. Els descensos més importants es van donar a Cantàbria, Aragó i Castella i Lleó (del 10,9%, 10,3% i 9,6%, respectivament) i els menors a Melilla (3,5% menys), Catalunya (-4,9%) i Canàries (-5,4%).