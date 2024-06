La Fúmiga, cap de cartell de la festa major de Guissona

El grup valencià La Fúmiga serà el cap de cartell de la festa major de Guissona d’aquest any del 5 al 8 de setembre. Així ho va comunicar ahir la regidora de Festes, Agnès Pla i Ribalta, en l’acte de presentació del programa musical de nit de les festes del 2024. El grup presentarà el seu últim disc Tot està per fer i dissabte a la nit 7 de setembre es completarà amb l’actuació de La Quinta i el DJ David Beatz.

També actuaran Vizurri i DJ Ceba el dijous 5 de setembre, i La Loca Histeria, Fugados de Alcatraz i DJ Bernat Marqueza el 6 de setembre.

Juntament amb la comissió de festes, l’ajuntament està tancant els actes de la programació, que es farà pública en les properes setmanes. El consistori va assenyalar que serà un programa dissenyat per a totes les edats i gustos, amb propostes teatrals, balls de tarda, activitats infantils, correfoc, correbars i sardanes, entre d’altres. Una festa en la qual col·laboren les entitats locals per a la Trobada de Gegants, la Trobada Castellera i la Festa per a Tothom. Els actes començaran el 5 de setembre amb el tradicional pregó de festa major i la clausura serà el 8 de setembre amb el tradicional bingo musical.