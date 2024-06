Diada castellera dissabte a la nau central de la Seu Vella

La nau central de la Seu Vella acollirà aquest dissabte 29 de juny una diada castellera inèdita amb l’objectiu d’unir forces entre la cultura popular i el patrimoni lleidatà. La jornada està organitzada pel Turó de la Seu Vella, els Castellers de Lleida i els Amics de la Seu Vella amb el compromís que aquesta iniciativa tingui una periocidad anual per donar a conèixer el conjunt monumental per tot Catalunya. Un espai idíl·lic que ahir va acollir la presentació de la jornada, que començarà a les 18.30 hores. Sobre això, Pau Bonet, president de Castellers de Lleida, va explicar a aquest diari que hi participaran tres colles, a més de la seua, les de la Colla Jove de Barcelona i els Castellers d’Andorra. La previsió és que moguin fins al temple entre 350 i 400 persones només les colles, a les quals cal sumar familiars i públic en general que pot acudir a aquest esdeveniment de forma gratuïta, ja que el Consorci del Turó de la Seu Vella ha cedit l’espai per a l’ocasió. El seu director, Joan Baigol, va destacar que els castellers havien participat en algun esdeveniment al monument però que mai abans s’havia obert a diverses colles. “Animem la gent a venir, malgrat que podríem trobar-nos que no hi ha prou capacitat, per la qual cosa recomano venir a primera hora per agafar lloc”, va destacar.

Per la seua part, Joan Ramon González, d’Amics de la Seu Vella, va mostrar la seua satisfacció per donar suport a iniciatives que donin a conèixer el conjunt monumental. “Segurament vindrà gent que no hi havia pujat mai i es quedi meravellada amb el monument que tenim”, va assenyalar. De fet, oferiran una visita guiada als familiars dels castellers que participen en la diada per explicar-los la història del Turó. L’objectiu és mantenir aquesta diada castellera a la Seu Vella en propers anys. Segons Bonet, “enguany hem iniciat el mes dels patrimonis, i el 15 de juny visitem Durro per donar el nostre suport al romànic i les falles”, va dir. “A més, un 29 de juny farà calor i quin millor refugi climàtic per actuar que el temple de la Seu Vella”, va remarcar. Per a la jornada, les colles faran pilars de forma simultània i cada una ocuparà un espai a la nau central. Una iniciativa que se suma a les que ja s’han portat a terme per impulsar la candidatura del Turó com a Patrimoni de la Humanitat. “Aquest any i el 2025 seran claus”, va pronosticar Baigol.