“Sabem resistir, però no guanyar”

“La cultura política espanyola i la catalana són molt diferents. Espanya ha destacat sempre per conquerir i atacar. Els catalans som experts a resistir. Però resistir és el contrari de guanyar”. D’aquesta manera va resumir les diferències ideològiques entre les dos cares del procés l’empresari i consultor David Madí en la presentació del seu segon llibre, Merèixer la victòria, a la llibreria La Fatal de Lleida.

Qui va ser mà dreta d’Artur Mas va compartir les seues reflexions amb el dinamitzador cultural Antoni Gelonch davant d’una cinquantena d’assistents i va afirmar que “formo part d’un grup de gent que no ha estat a primera fila, però sí en la llista negra de l’Estat, i tant jo com la meua família hem patit els seus atacs”. Amb un títol i una portada que evoquen un cartell de propaganda de Winston Churchill, el llibre és una “novel·la de no ficció” en la qual exposa els fets que van marcar el procés independentista des de la perspectiva d’un dels seus ideòlegs. “Allò que no hi havia res preparat no és cert. Una cosa són les decisions estratègiques que es van prendre després, però el procés és un viatge transgeneracional que recorre la història de Catalunya”, va afirmar Madí.

El llibre posa el focus en personatges claus com Jordi Pujol o Artur Mas, però també en aspectes econòmics i socials que van acabar sent rellevants com “la fuga d’empreses, els moviments d’Interior o els mitjans de comunicació”. Madí va dir que escriure aquesta obra va ser “un gaudi, però també un exercici de responsabilitat” perquè “es comencin a entendre els llums i les ombres d’un cas molt ampli.