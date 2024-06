Els pares de Marta del Castillo recorreran la sentència d’absolució del 'Cuco' i la seua mare: "Es defensa més el criminal que la víctima"

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Antonio del Castillo i Eva Casanueva, els pares de la jove Marta, assassinada a Sevilla al gener del 2009, creuen que a Espanya "es defensa més el criminal que la víctima, que és tota la societat" i s’han preguntat com no serà rellevant per al cas "que una mentida oculti una veritat".

"Ens han fotut per tot arreu", ha dit Antonio del Castillo en una compareixença aquest divendres davant dels mitjans a les portes del seu domicili després de la sentència de l’Audiència de Sevilla que absol Francisco Javier García, el Cuco, i a la seua mare del delicte de fals testimoni en el judici per l’assassinat de Marta del Castillo.

Per a Eva Casanueva, "els veritables enemics" no són al final Miguel Carcaño, condemnat per l’assassinat de Marta, el Cuco o la seua mare, sinó "els senyors de negre que s'asseuen a El Prado", en referència als jutges de l’Audiència de Sevilla.

La reacció dels pares de Marta es produeix després que la Secció Primera de l’Audiència de Sevilla hagi revocat la condemna a dos anys de presó per fals testimoni imposada pel jutjat Penal 7 en considerar, respecte al Cuco, que la figura de testimoni-coimputat no està "regulada" legalment, i que la seua mare no va mentir en qüestions "transcendentals".