El mercat mundial de la cocaïna

Encara que la cocaïna es consumeix a tot el món, la seua base, la planta de coca, es conrea principalment a tres països llatinoamericans: Perú, Bolívia i Colòmbia. Aquest últim va saltar als titulars el 2023 a causa d’un informe publicat per l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD) en el qual s’afirmava que la superfície dedicada al cultiu de coca el 2022 havia crescut fins les 230.000 hectàrees, un 13% més que el 2021, segons va informar Reuters. Com mostra el gràfic, això consolida encara més Colòmbia com el principal productor de coca del món.

Segons xifres de l’ONUDD i el govern peruà, Colòmbia va ser responsable de gairebé dos terços de la superfície total de cultiu de coca el 2022. El Perú es va situar en segon lloc amb 95.000 hectàrees, mentre que Bolívia va ocupar el tercer lloc amb 30.000 hectàrees. Per combatre l’augment de les terres dedicades a les plantacions de coca, el president colombià, Gustavo Petro, va advocar en la Conferència Llatinoamericana i del Carib sobre Drogues celebrada el setembre passat pel reconeixement de les drogues com un "problema de salut per a la societat" en lloc de considerar-ho un "problema militar".

Després de la conferència, Petro va presentar un nou pla nacional antidroga l’octubre de 2023. Reuters va resumir les polítiques subjacents del pla de deu anys amb l’objectiu de "reduir la mida dels cultius de coca, retallar la producció potencial de cocaïna i prevenir la desforestació vinculada al narcotràfic, mentre s’ajuda la transició dels petits agricultors a l’economia legal."

Si observem el mercat de la cocaïna des de la perspectiva dels consumidors, Amèrica del Nord té la proporció més gran estimada de persones que afirmen haver consumit cocaïna el 2022, amb 6,5 milions o el 28% del total mundial de consumidors d’aquesta droga, segons l’Informe Mundial sobre les Drogues de l’ONUDD. En conjunt, Amèrica representava el 2022 aproximadament la meitat dels consumidors de cocaïna estimats a tot el món, mentre que a Europa i Àsia, el nombre estimat de consumidors de cocaïna se situava en 5,7 milions i 2,9 milions, respectivament.