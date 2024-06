Orgullosament diferents

La commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ a les comarques lleidatanes va començar ahir a Tàrrega amb la celebració de l’Orgull de Pople, una animada i colorista cercavila des de l’estació de tren fins a la plaça dels Àlbers, passant pels carrers Sant Pelegrí i Carme, així com el Pati. Va estar presidida per la Nana Honorata i la Drag Bertina i va comptar també amb la participació de les Pentàstiques, els gegants Tararots, La Verreta, els Nans i la DJ Noe Pentagrama. A la plaça dels Àlbers va tenir lloc la lectura del manifest per part de membres de la nova associació Queergell, que avui celebrarà el primer Orgull de la comarca a Bellpuig. També es va oferir un espectacle de la Drag Bertina, un recital poètic i es va projectar una pel·lícula en col·laboració amb el festival Galacticat, que s’inaugurarà avui. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar “la importància de reivindicar els drets de totes les persones”.

A les Borges Blanques, l’artista i divulgadora Victoria Monique, àlies La Barbie Calva, va oferir una xarrada sobre identitats de gènere a la Sala Maria Lois. Va estar acompanyada de Noel Pons, membre d’Histèriques, i Ariadna Fillol, de la Xarxa SAI del consell comarcal de les Garrigues. Els colors de l’arc de Sant Martí prendran avui els carrers de multitud de localitats lleidatanes, on hi haurà lectures de manifestos, representacions teatrals i marxes reivindicatives (vegeu la pàgina 38). Per la seua part, el president en funcions, Pere Aragonès, i la consellera Tània Verge van presidir ahir l’acte de la Generalitat per reivindicar la diversitat i defensar els drets de les persones LGTBIQ+ a tot el territori. “Fem que els nostres carrers, escoles, centres de treball, espais de lleure i cases siguin llocs on tots puguem viure amb dignitat i orgull”, va assegurar Verge.