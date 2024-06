La Paeria segueix treballant en el llegat de Joan Oró

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat de la tinenta d’alcalde Carme Valls, es va reunir ahir a la Paeria amb representants de la Fundació Joan Oró, per conèixer l’activitat que l’entitat està duent a terme per continuar treballant sobre el llegat d’aquest científic lleidatà, un dels més rellevants del segle XX.

En aquest marc, el president i el director de la Fundació, Francesc Oró i Joan Oró, respectivament, van explicar a l’alcalde la creació de la Càtedra Joan Oró de la Universitat de Lleida (UdL) per, entre altres, divulgar la vida i l’obra científica del lleidatà i obrir el fons documental de l’arxiu personal del professor Oró a la comunitat científica i la societat en general, alhora que es promou la ciència i la generació de coneixement. Val a recordar que l’any passat es va commemorar el centenari del naixement de Joan Oró amb una sèrie d’actes per divulgar la figura d’aquest il·lustre lleidatà, tant del vessant científic com des dels seus valors personals. Una de les accions va ser una exposició, que ha estat itinerant, que posa en relleu el seu treball i la seua trajectòria.Entre els objectius de la Fundació privada Joan Oró destaca promoure iniciatives per al desenvolupament dels coneixements científics i la investigació, així com la conservació, l’estudi i l’exposició del llegat biogràfic, bibliogràfic i científic d’Oró. El químic va aconseguir sintetitzar l’adenina, va donar les claus per entendre la vida a la Terra i va treballar en operacions de la NASA a la Lluna i a Mart.