Mestres dels mestres

Ser nou en qualsevol professió sempre és difícil i la docència no és una excepció, però aquest curs 21 mestres i professors novells de 6 centres educatius de Lleida ho han tingut més fàcil gràcies al programa pilot Sensei (mestre en japonès), a través del qual docents veterans els han fet de mentors, acompanyant-los i orientant-los durant tot l’any. Hi han participat les escoles Camps Elisis, Alba i Francesco Tonucci de la capital i Francesc Feliu d’Aitona, amb un mentor per a tres docents nous en cada un, així com els instituts Manuel de Montsuar i Castell dels Templers, amb dos per a tres.

Els acabats de graduar fan classe sols i també fan codocència amb mestres col·laboradors. Tots es mostren molt satisfets amb l’experiència. Els novells reconeixen que els ha servit per poder superar les “inseguretats” inicials i evolucionar, i les mentores diuen que estar en contacte amb persones amb idees noves ha suposat una experiència “enriquidora”. Sobre això, la referent del programa a Lleida, Elena Costa, subratlla que “estudis demostren que la identitat professional es forma en els dos primers anys” i apunta que l’acompanyament per a professorat amb molta experiència comporta “beneficis emocionals” per als novells i enriqueix els sèniors, que tenen l’oportunitat de “reinventar-se”.

Els docents nous han estat tot el curs a mitja jornada retribuïda i l’altra mitja ha estat dedicada a formació sobre competències necessàries per a la seua feina com ara gestió de l’aula, l’avaluació o la docència lligada a les evidències científiques. Els mentors, que van passar un procés de selecció i han rebut formació específica, han estat alliberats mitja jornada per poder exercir la seua responsabilitat de guies dels nous amb mentories individuals i en grup i també observant-se entre ells per analitzar les seues pràctiques i buscar punts de millora.Per participar en el programa, que continua l’any que ve, els docents han d’estar apuntats a les llistes d’Educació d’interins substituts i haver treballat menys de tres mesos. Si són escollits, són contractats de l’1 de setembre al 31 d’agost, de manera que són presents des de la preparació del curs, el desenvolupament del dia a dia i el tancament i planificació del pròxim.

Experiència “renovadora” per a les ‘sèniors’ i un “suport” per a les noves

María José Clua i Ester Graell han exercit aquest curs de mentores a l’institut Manuel de Montsuar de les professores novelles Marina Palau, Laia Llobera i Laura Martín. Clua afirma que ha estat “una experiència enriquidora estar en contacte amb gent jove amb noves maneres de fer, és renovador”, i afegeix que la seua tasca ha estat “orientar-les i estar atentes a qualsevol problema que poguessin tenir”. Així mateix, destaca la gran evolució que han vist en les professores noves. Una d’elles, Marina Palau, explica que va estudiar el grau d’Estudis Anglesos i el màster de Professorat i subratlla que “hem sentit un gran suport, una figura a qui acudir i amb qui compartir experiències”. “Recomano aquest programa perquè només amb les pràctiques no n’hi ha prou”, remarca. El director de l’institut, Ramon Òscar Torrelles, assegura que també els ha servit perquè “tot el claustre tingui ganes de renovar la seua pràctica docent i formar-se per ser encara millors professors i actualitzar-nos amb el que els nous ens aporten”.

“És un treball en equip en el qual tots hem après”

Laia Peirau, mentora al col·legi Camps Elisis, reconeix que “tant de bo nosaltres haguéssim tingut aquest programa”. “És un treball en equip en el qual hem après tots, valoro molt la formació rebuda i és satisfactori veure com han canviat al llarg del curs. Ells arriben amb nervis i amb els coneixements teòrics frescos, però han d’adaptar-los a les classes i han fet un gran salt qualitatiu.”, destaca. Yasmin Moussaoui, una de les docents novelles, explica que “arribem amb inseguretat i por i tenir una mentora amb qui anar desenvolupant la nostra pràctica docent ens ha ajudat molt a arribar al punt en el qual ens trobem ara”. Un altre dels participants, Joel Castaño, elogia que “hem pogut veure com funciona una escola de principi a final i ha estat molt enriquidor perquè és el que farem quan tinguem una plaça”. La tercera novell del programa, Noèlia Santacreus, també considera que “ha estat una sort poder participar-hi, perquè no és el mateix fer pràctiques que formar part del claustre com ara i estar-hi tot un curs”.