Nit de Sant Pere fallaire

El calendari de falles al Pirineu continua cremant, malgrat que el cel va amenaçar amb pluges gran part del dia. València d’Àneu va celebrar ahir la seua tradicional baixada coincidint amb la nit de Sant Pere, mentre que Llavorsí va organitzar la seua festa del foc per primera vegada en la història.

La incorporació d’aquesta última localitat al calendari festiu de la comarca no va estar exempta de polèmica. El fet que la seua celebració coincidís amb el descens de València d’Àneu va aixecar recels a l’Associació de Fallaires de l’esmentat municipi, que abans d’iniciar la seua festa van mostrar una pancarta amb el lema “Respectem la tradició fallaire” afegint-se així a altres poblacions com Alins per mostrar la seua “preocupació que la festa es banalitzi”. “Ens preocupa que una cosa tradicional i cultural es converteixi únicament en un reclam turístic”, van explicar fonts de l’associació, que van afegir que “tampoc no volem prohibir res a ningú, però sí que creiem necessari que es respecti el calendari de falles que elabora la Càtedra Pirineus”. Per la seua part, membres de la Comissió de Festes de Llavorsí, organitzadora de la baixada en aquesta localitat, van explicar que “hem planificat la festa com una prova pilot i per veure si té èxit entre el públic”, i van afegir que “ja hem procurat no celebrar-la la nit de Sant Joan perquè no coincidís amb la jornada que la celebren més pobles de la zona, però crec que podem asseure’ns a parlar sobre un canvi de dates en el futur abans que ens fem mal”.Polèmiques al marge, més d’un centenar de persones van participar en la baixada de falles de València d’Àneu. Van sortir des de Sarsedo, on van compartir un sopar després de pujar pel camí del Calvari. Pel que fa a Llavorsí, van estrenar la festa uns 60 fallaires, que van formar una serp de foc a la muntanya des del mirador de Burganàs fins al poliesportiu del poble. Prèviament va tenir lloc una obra de teatre familiar.

D’altra banda, la localitat de Tremp celebra aquest cap de setmana la trobada de bestiari de foc Pallars de Foc, després que hagués de posposar-la el mes d’abril passat. Bèsties de diferents colles van ser exposades al matí al poliesportiu municipal, mentre que a la nit estava prevista una cercavila i la festa diabòlica, a més de concerts de música. Avui tindrà lloc una cercavila sense foc i hi haurà una entrega de premis a la pista del Pinell que culminarà amb un vermut popular.