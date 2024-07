Entra en vigor l’IVA del 0 % a l’oli d’oliva, que baixa entre 35 i 75 cèntims per litre

detail.info.publicated efe

Aquest dilluns entra en vigor una nova pròrroga en la reducció o exempció de l’IVA a aliments bàsics, amb la novetat que s’elimina per a l’oli d’oliva, la qual cosa suposarà un estalvi d’entre 35 i 75 cèntims per litre, depenent del tipus d’oli, segons l’Organització de Consumidors (OCU).

En declaracions a Efe, el seu portaveu de Comunicació i Relacions Institucionals, Enrique García, ha assenyalat que la mesura "mitigarà" l’efecte que la pujada de preus ha tingut en el consum d’aquest aliment.

Segons un estudi d’aquesta organització, el consum d’aquest producte ha baixat entorn d’un 20 % a causa del seu elevat cost.

A més, OCU ha celebrat la proposta del govern espanyol d’aplicar, a partir de 2025, l’IVA superreduït (4 %) en aquest producte.

Quant a la resta d’aliments, el portaveu de l’OCU ha lamentat que no s’hagi estès aquesta mesura a altres productes com la carn i el peix que, segons el seu parer, s’han convertit en "aliments de luxe" a causa de la inflació.

"La mesura és beneficiosa, però insuficient", ha concretat García per resumir la valoració que fa l’organització sobre l’entrada en vigor de l’extensió de la reducció de l’IVA en alguns aliments.

Un impacte molt lleu, segons Facua

Per la seua part, el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha considerat que l’impacte en benefici del consumidor en el cas de l’oli serà "extraordinàriament lleu". Sánchez ha recalcat que, en l’any i mig que ha estat en vigor la mesura, s’ha produït una pujada un increment del preu mitjà en l’oli d’oliva de 7 euros.

Segons el seu parer, la reducció del seu cost en "uns quants cèntims" no suposarà que el producte sigui barat i ha apel·lat a una solució que passi per "intervenir els preus" i "intervenir els marges de beneficis. El portaveu ha assenyalat que, des de gener de 2023 fins l’actualitat, s’ha produït una pujada de menys de 2 euros en el preu en origen de l’oli, una xifra que difereix de l’increment d’en els punts de venda, ha advertit.

Sense incidències en la distribució

Per la seua part, fonts de la patronals de supermercats han assegurat a Efe que les empreses han aplicat aquesta mesura, "com sempre fan, amb la màxima responsabilitat". En aquesta ocasió, les empreses i els seus treballadors han hagut de realitzar un nou esforç, com quan es va aplicar per primera vegada aquesta mesura el desembre de 2022, en plena campanya nadalenca.

Segons un estudi de l’Associació d’Empreses de Fabricants i Distribució (Aecoc), l’eliminació de les rebaixes fiscals podrien haver actuat com un "fort contrapès" a la moderació dels preus alimentaris, que estimen entorn dels 1,4 punts percentuals.

Des de gener de 2023

La reducció o exempció de l’IVA a aliments bàsics és una mesura excepcional que va arrancar l’1 de gener de 2023, com a reacció del Govern central a l’elevada inflació que estaven suportant les famílies a la cistella de la compra derivada de múltiples factors, com la guerra a Ucraïna o la mateixa|pròpia sequera que fuetejava el país.

Des d’aleshores, les pròrrogues s’han anat aprovant cada sis mesos i la novetat en aquesta última és aquesta eliminació de la taxa per a l’oli d’oliva.

Passa a ser un aliment de primera necessitat, és a dir, dels quals|que tenen l’IVA superreduït, com a pa, farines, llet, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.

Totes aquestes categories tindran IVA al 0 % fins el 30 de setembre, quan començaran a tributar al 2 % fins final d’any, moment en què recuperarà el seu tipus habitual del 4 %.

La rebaixa de l’IVA per a pastes i olis de llavor mantindran l’actual tipus del 5 % fins el 30 de setembre per després tributar al 7,5 % fins final d’any abans de tornar al 10 % al gener.