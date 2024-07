El Morera: art per a totes les edats

Nens i adults van tenir ahir l’oportunitat de submergir-se en el món de l’abstracció i convertir-se en artistes amb el taller familiar Abstractes! que va organitzar el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida de la mà del col·lectiu Koala Art for Kids! Va ser la primera de les sis activitats familiars que ha programat aquest any la pinacoteca, que a mitjans d’abril va obrir les portes de la seua nova seu a la rambla Ferran. L’activitat va comptar amb una trentena d’inscrits i va començar amb un recorregut per algunes de les obres del Morera per entendre l’evolució de l’art figuratiu –el que es caracteritza per utilitzar figures recognoscibles– a l’abstracte, en el qual primen el color, les textures i les formes.

“L’art abstracte és més divertit per als nens perquè està obert a la interpretació de l’espectador. On alguns veuen focs artificials, d’altres poden veure una estació d’esquí o un volcà. Els adults de vegades som més reticents a aquest tipus d’art perquè busquem entendre l’obra”, va explicar l’artista Montse Tarragona, una de les integrants del col·lectiu Koala Art for Kids!, que ofereix tallers en museus, escoles i biblioteques. L’objectiu: obrir l’art a tothom, des d’edats ben primerenques. «De vegades ens diuen: “Jo no sé dibuixar”. Però si pots agafar el llapis i ratllar, saps pintar. Tots som creatius a la nostra manera, per això l’art és apte per a tothom.» Durant el taller, els participants van crear les seues pròpies obres abstractes utilitzant pigments de colors i textures. La Bet, que hi va assistir amb les seues tres filles Elna, Joana i Berta, va assegurar que “l’experiència ha estat molt positiva. A les nenes els agraden molt les manualitats i dibuixar. Activitats com aquesta són interessants perquè els atansen altres estils i altres formes de fer art”.

A més d’Abstractes! l’àrea d’Educació del Museu Morera ha programat dos tallers familiars més: El pintor de les neus, sobre com representar pintures amb el color blanc a partir de l’obra de Jaume Morera; i Dibuixar en l’espai, d’escultura. Amb una durada d’una hora i mitja, tindran lloc els dies 15 de setembre (El pintor de les neus), 20 d’octubre (Dibuixar en l’espai), 17 de novembre (Abstractes!), 15 de desembre (Dibuixar en l’espai) i el 28 de desembre (El pintor de les neus). L’edat recomanada per als petits va dels 5 als 12 anys i cal fer inscripció prèvia al web del museu.