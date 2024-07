Desmantellada una xarxa internacional per estafes telefòniques de més de 2,5 milions d'euros a persones d'edat avançada

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització internacional per estafar més de 2,5 milions d'euros a més d'una vuitantena de persones d'edat avançada. El grup, que operava de forma deslocalitzada entre Portugal i Catalunya, feia trucades massives a persones grans fent-se passar per empleats d'una entitat bancària i es coordinaven per presentar-se als seus domicilis, on s'apropiaven de targetes bancàries i pins de seguretat. També els sostreien joies, diners en efectiu i dispositius electrònics fent servir la intimidació i, en alguns casos, la violència. En l'operatiu, que s'ha realitzat conjuntament amb la Policia Nacional i la Policia Judiciària Portuguesa, s'han detingut 54 persones, 7 dels quals han ingressat a presó.

La investigació es va iniciar a principis de 2023, quan els Mossos van detectar un increment de denúncies de persones grans que rebien trucades per part d'un suposat empleat d'una entitat bancària. La hipòtesi dels investigadors és que els autors de la trama acostumaven a fer trucades massives en una localitat concreta, que els servia per detectar candidats que veien "aptes" per a poder desplegar el seu engany, segons ha explicat el cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos, José Ángel Merino.

A partir d'aquí, els caps de l'entramat – que es trobaven físicament a Portugal- es coordinaven amb els executors del frau, localitzats a Catalunya i Andalusia, per entrar dins els domicilis. Allà, i sota la premissa d'intentar impedir que una organització criminal els robés diners, enganyaven les víctimes i s'apropiaven de les seves targetes bancàries, així com de diners en efectiu, joies i altres objectes materials.

Merino ha assegurat que en aquestes accions els membres de l'organització actuaven amb "una gran intimidació", que feia que les víctimes es veiessin forçades a lliurar les seves pertinences. En alguns casos, els detinguts també enganyaven les persones grans per acompanyar-les directament al banc i aconseguir transferències bancàries que posteriorment arribaven a comptes corrents controlats per la mateixa organització criminal.

En total, els Mossos calculen que el grup va aconseguir estafar més de 2,5 milions d'euros, que es van repartir entre els seus membres a través de diferents metodologies de blanqueig. Els diners físics que obtenien de les persones estafades eren transportats físicament en vehicle cap a Portugal, o a través d'agències d'enviament de diners.

Així, Merino també ha subratllat que una altra forma de blanquejar els diners estafats era a través de la compra i posterior venda de productes electrònics d'alta gamma, com telèfons mòbils i ordinadors, o a partir de l'adquisició de lingots d'or. Una pràctica que els permetia, segons ha explicat el cap de delictes econòmics, "minimitzar una eventual pèrdua de valor amb el pas del temps".

Explotació del cas

L'operatiu d'explotació del cas es va portar a terme el passat 4 de juny, quan es van dur a terme 19 entrades i escorcolls a Tarragona, Sevilla i Faro, a l'Algarve (Portugal). En aquesta acció es van trobar joies, més de 20.000 euros en efectiu, equips informàtics i documentació que els vincula directament amb els fets investigats.

En aquestes entrades es van detenir 54 persones, 7 de les quals han ingressat a presó. D'aquestes, 3 persones eren els principals dirigents de la trama --detinguts a Portugal--, 3 es van detenir a Catalunya i 1 va ser arrestat a Sevilla. Per a procedir a la detenció dels investigats que es trobaven a Portugal, el cos va haver de realitzar ordres europees de detenció, tot i que actualment aquests detinguts ja es troben en una presó de l'Estat.

Així, Merino ha puntualitzat que el nombre d'arrestats pot variar en les pròximes setmanes, ja que encara hi ha investigats pendents de detenció. "No és una xifra tancada", ha agregat.

Pel que fa al perfil de les víctimes, els Mossos han assegurat que la majoria d'aquestes tenien entre 70 i 90 anys i que residien soles als seus domicilis. El gruix principal de les persones estafades, segons Merino, vivia a la ciutat de Barcelona, tot i que també s'han detectat casos en altres localitats.

Metodologia del 'vishing' amb IA

Els Mossos han alertat que aquest tipus de pràctica, anomenada 'vishing', és ja la tercera forma d'estafa més utilitzada a Catalunya, amb més de 3.000 denúncies a l'any. Una acció que, segons ha dit Merino, pot tenir diferents variants, de tal forma que els criminals es poden fer passar per empreses de transport, de subministrament d'energia, de correus o d'altres empreses de missatgeria.

En aquest cas, els membres de l'organització utilitzaven programes per internet que els permetia modificar el telèfon emissor, que feien coincidir amb els números reals de les entitats bancàries. "Això dificulta molt a les víctimes el poder identificar que la trucada és falsa", ha alertat.

A més, Merino també ha avisat que darrerament han començat a tenir constància de denúncies d'estafes comeses a partir de trucades fetes amb intel·ligència artificial (IA). En aquests casos, s'utilitza la IA per simular les veus d'una persona. "Tenim denúncies de treballadors que reben un àudio en què identifiquen com a interlocutor un company de feina, que li demana diners", ha explicat l'inspector, que ha afegit que ja estan començant a actuar en aquesta variant.