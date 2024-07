Exigeixen la retirada d’aquestes gominoles a Espanya per presència de cànnabis

detail.info.publicated Redacció

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha fet sonar les alarmes per la presència d’un derivat del cànnabis en unes gominoles accessibles als supermercats espanyols.

La informació ha estat avançada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid, que han detectat hexahidrocannabidol (HHC) al paquet de gominoles de la marca HHC Gummies Strawberry, procedents de la República Txeca.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid, relativa a la presència d’hexahidrocannabinol (HHC) en gominoles de la marca Euphoria. Hi ha la possibilitat de comprar a través d’Internet el producte alimentari esmentat i altres de similars amb HHC en la seua composició, i el seu consum implica un risc greu per a la salut, La AESAN ha llançat una advertència sobre aquests productes perquè poden resultar "especialment atractius per als nens" però el seu consum "implica un greu risc a la salut".

Les característiques del producte són:

Nom del producte: HHC Gummies Strawberry

Quantitat: 120 mg

Nom de la marca: Euphoria

Aspecte del producte: bossa de plàstic amb 3 unitats

Número de lot: tots els lots

Temperatura: ambient

Els lots del producte contenen un compost derivat del cànnabis i per aquest motiu l’AESAN ha recomanat a les persones que hagin comprat les llaminadures o qualsevol altre producte de HHC amb la mateixa composició, que "s’abstinguin de consumir-los".