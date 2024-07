Mascotes al Centre Cívic de Pardinyes

Al Centre Cívic de Pardinyes, les mascotes també són benvingudes. L’associació de veïns del barri, Orvepard, va presentar ahir les noves zones pet friendly d’aquest equipament, que permeten l’entrada de peluts a tota la planta inferior (cafeteria, pati, lavabos i una sala polivalent).

“Hem treballat en aquesta iniciativa des del desembre del 2022. Amb motiu de La Marató de TV3, vam organitzar una caninada i una xarrada que permetia l’entrada de gossos a la sala d’actes. Vam veure que la proposta va funcionar i que la convivència era bona, així que vam seguir organitzant activitats que inclouen els animals”, va explicar a aquest diari Maricel Piñol, membre d’Orvepard, que va assenyalar que fa uns mesos es va iniciar una prova pilot que permetia l’entrada i permanència de mascotes a la planta inferior del Centre Cívic. Ahir van presentar formalment la campanya als veïns del barri, van penjar els cartells que assenyalen les zones pet friendly i van donar a conèixer la normativa d’ús. “Es tracta de normes bàsiques d’higiene i convivència, com que l’animal no pot molestar la resta d’usuaris de l’equipament ni estar en zones on hi ha menjar (darrere de la barra de la cafeteria) o que l’amo es farà càrrec dels danys que causi el seu gos”, va detallar Piñol, que va assegurar que el Centre Cívic de Pardinyes és el primer de la ciutat a acceptar l’entrada de gossos. “Hi ha molts establiments comercials que ja permeten l’accés d’animals i creiem que cal avançar en aquesta línia.” “Els amos dels animals saben si el seu gos pot o no comportar-se correctament en aquest tipus de llocs”, va assegurar Piñol, que va lamentar que durant les passades eleccions europees alguns centres no permetien l’entrada als gossos. “Animem més centres cívics i altres equipaments de titularitat pública que es converteixin en pet friendly”, va dir.

Xarrada sobre teràpia amb gossos

L’acte al pati del Centre Cívic va incloure ahir a la tarda una sessió teoricopràctica de la tècnica especialista en teràpies amb animals de l’associació Ilerkan, Maylos Rodrigo. Els gossos terapèutics d’aquesta entitat treballen amb usuaris de residències geriàtriques, persones amb discapacitat o per ajudar els nens a perdre la por al metge.