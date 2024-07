PACMA denuncia l’abandó de 300.000 animals a l’any a Espanya i demana més mesures per evitar-ho

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Partido Animalista Con el Medi Ambient (PACMA) ha denunciat que les mesures contra l’abandó d’animals són "clarament insuficients" i ha denunciat que a Espanya s’abandonen 300.000 a l’any, més d’un terç només a l’estiu.

"La campanya estival és una oportunitat per visibilitzar aquest problema i buscar una solució de cara a penalitzar amb més duresa com a mesura dissuasiva i que es castigui al que exerceix aquest tipus de maltractament", ha afirmat el president del partit, Javier Luna. Segons l’opinió de Luna, "Espanya no pot encapçalar el trist rànquing d’abandó i ha de reaccionar perquè no s’abandonin 1.000 animals al dia".

A més, coincidint amb el final de la campanya de la renda 2024, la formació ha tornat a recordar la seua proposta al Ministeri d’Hisenda que impulsi una modificació del Reial Decret-llei 7/2013 perquè s’inclogui expressament la protecció animal com una de les activitats a tenir en compte en la determinació de les bases reguladores dels ajuts finançats amb el percentatge fixat del rendiment de l’IRPF a altres finalitats d’interès general considerades d’interès social.

"Fins ara, han estat aquestes entitats les que han anat alleujant la situació d’abandó i maltractament a Espanya, sempre saturades i desbordades, assumint una responsabilitat que no els correspon, en la majoria dels casos sense ajuda ni suport de les administracions públiques," ha subratllat Luna.