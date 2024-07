La prohibició de les trucades ‘spam’ compleix un any sense èxit

Fa un any va entrar en vigor una modificació de la Llei General de Telecomunicacions destinada específicament a regular el “dret a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial”.

En aquest temps, el volum de trucades publicitàries no només no ha remès, sinó que en certs sentits el problema ha empitjorat. A l’última enquesta duta a terme per Facua, uns mesos després de l’entrada en vigor de la prohibició, el 97% dels 6.025 espanyols enquestats va afirmar que res no havia canviat amb la nova llei.

El 68,1% dels enquestats assenyala que ha rebut més de cinc trucades comercials l’últim mes, onze punts per sobre de l’anterior enquesta. El 4,3% recorda haver-les rebut en cinc ocasions en aquell període, el 7,5% en quatre, el 8,9% en tres, el 6,6% en dos i el 2,9% indica que li han trucat una vegada. El 0,4% diu que no recorda el nombre de trucades rebudes. I només l’1,3% afirma que no n’ha rebut cap.

A més, el 69,6% dels afectats que durant alguna trucada ha sol·licitat expressament al teleoperador que no tornin a molestar-lo ha rebut posteriorment una nova trucada oferint-li els serveis de la mateixa empresa. Tanmateix, el 83,9% indiquen que van tornar a trucar-li posteriorment oferint-li els serveis de la mateixa empresa.

Els serveis objecte de més nombre de trucades comercials no autoritzades són els de telecomunicacions, esmentats pel 73,5% dels consumidors que diuen haver-les rebut. En segon lloc, els energètics, anomenats pel 71,8% dels enquestats. A continuació, a gran distància, assegurances (25,1%). Els segueixen trucades per oferir alarmes (6,4%) i préstecs (5,9%).

Només el 9,9% dels consumidors afirma que sap com denunciar les trucades comercials no sol·licitades. I res més que el 2,1% dels afectats diu haver presentat una denúncia per això. FACUA recorda que l’organisme al qual s’han de remetre és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Què diu la llei

L’article 66.1 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions assenyala que els consumidors tenen dret “a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial, tret que existeixi consentiment previ del mateix usuari per rebre aquest tipus de comunicacions comercials.“ La prohibició, vigent des del 29 de juny de 2023, també assenyala que no s’han “de rebre trucades automàtiques sense intervenció humana o missatges de fax, amb finalitats de comunicació comercial sense haver prestat el seu consentiment previ per a això“.

Així, els usuaris hauran d’haver autoritzat expressament i de forma prèvia a les empreses perquè aquestes tinguin permès trucar-los per vendre’ls els seus productes i serveis, arriscant-se a ser sancionats de no complir la prohibició.

Com denunciar?

FACUA aconsella els usuaris que, si reben trucades comercials sense que les haguessin autoritzat, poden interposar una denúncia davant de l’AEPD, que és l’organisme encarregat de vigilar el compliment d’aquesta normativa. L’associació tramitant denúncies en nom de socis afectats per l’spam telefònic. Al web FACUA.org/antispam poden accedir a informació sobre els passos a seguir per presentar aquestes denúncies.