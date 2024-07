Sanitat avisa: protegir els nens amb crema però sense gorra o ulleres és insuficient

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha subratllat aquest dimarts la importància de protegir els més petits dels efectes nocius del sol amb una crema amb un factor adequat, però ha precisat que per si sola és insuficient si no s’acompanya d’elements com gorra o ulleres.

L’agència dependent del Ministeri de Sanitat ha llançat, juntament amb el de Drets Socials i la Fundación Piel Sana de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), la campanya "Consells per a una adequada protecció solar en nens", amb recomanacions per preservar, a més de la pell, l’àrea ocular.

Cada any, l’Aemps emet una sèrie de recomanacions per evitar els danys de la radiació solar, però aquest ha volgut posar èmfasi en la població infantil i en la importància d’evitar als més petits cremades, taques, al·lèrgies solars, reaccions fototòxiques, lesions oculars o fotoenvelliment a llarg termini, que suposa un augment de la incidència de càncer de pell.

Així, l’ús de roba, ulleres de sol, gorra i fotoprotector, així com evitar les hores centrals del dia, són mesures de vital rellevància per garantir-los un resguard eficaç del sol.

En aquest sentit, precisa que, encara que s’han d’utilitzar els protectors solars més adequats, "l’aplicació única de fotoprotector sense l’ús de mitjans físics (com ulleres adequades, gorres, barrets) no és suficient per a la protecció davant la radiació solar".

Al marge d’activitats de conscienciació, l’agència desenvolupa de manera contínua diferents activitats de control de mercat i de cosmetovigilància per garantir que els protectors solars compleixin els requisits de qualitat, seguretat i eficàcia i correcta informació.

En aquest moment, l’Aemps està centrant els seus recursos i esforços en adaptar el marc legal per disposar d’un mètode de mesura robust per a la determinació del Factor de Protecció Solar (FPS) amb menor variabilitat de la qual mostra la norma actual, per reforçar així "la confiança de la ciutadania i la indústria cap als productes solars i cap a les autoritats a la presa de decisions".