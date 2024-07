El caos per atansar-se a un guru va desencadenar l’estampida amb 121 morts a l’Índia

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’estampida en la qual van morir almenys 121 persones en un esdeveniment religiós al nord de l’Índia es va produir quan alguns dels 250.000 assistents van intentar atansar-se al guru local Bhole Baba, la qual cosa va provocar que molts d’ells caiguessin per un pendent relliscós i fossin trepitjats, han afirmat aquest dimecres fonts oficials.

"He conversat amb diversos testimonis i m’han informat que l’incident va passar en acabar l’esdeveniment. Quan el guru baixava de l’escenari, diverses dones van començar a anar cap a ell per tocar-lo, però la seguretat els va detenir i es va desencadenar l’accident", ha dit aquest dimecres en una roda de premsa el cap de Govern de l’estat del nord d’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

El balanç de morts s’ha incrementat aquest dimecres a 121, mentre que 31 persones ferides segueixen baix tractament a diversos hospitals, encara que "anés de perill", segons Adityanath.

El magistrat de la subdivisió de Sikandra Rao (SDM), Ravindra Kumar, ha afirmat en un informe que els devots que van intentar atansar-se al guru van ser rebuts amb empentes per part de la seguretat privada de l’esdeveniment, la qual cosa va provocar més empentes per part de la resta d’assistents que volien avançar i va ser el principi del caos.

Kumar ha assegurat que va ser un dels assistents i ha sostingut al seu informe, recollit pel diari Indian Express, que molts devots van començar a fugir de forma desesperada cap als costats del descampat on es va celebrar ahir la cerimònia religiosa al districte de Hathras.

En aquell instant, ha afegit, alguns dels quals fugien van caure per un pendent relliscós que unia el descampat amb la carretera i no van poder aixecar-se en ser trepitjats per altres fidels que seguien el mateix camí.

El cap de Govern d’Uttar Pradesh ha informat que està en marxa una investigació per aclarir les causes i va acusar els organitzadors d’encobrir l’accident en "intentar suprimir diversos detalls".

A més, va asseverar que la seguretat privada de l’esdeveniment no ha permès l’accés a les autoritats regionals.

Prop de 250.000 persones van acudir a la cerimònia, segons la denúncia presentada contra l’organització, una xifra que triplica el número esperat d’assistents a l’acte, que tenia permís per allotjar unes 80.000 persones.

En la denúncia, no obstant, no apareix esmentat Bhole Baba, segons mitjans indis.

Les allaus i estampides són fenòmens freqüents en les celebracions religioses índies i es deuen en gran part a les deficiències en la gestió de les concentracions multitudinàries o a la precarietat de les infraestructures que envolten els llocs de culte.

Tanmateix, per trobar una estampida més mortífera que la d’aquest dimarts, cal remuntar-se a setembre de 2008, quan almenys 150 persones van morir i un altre centenar i mig van resultar ferides en una allau humana en els accessos a un temple de la ciutat de Jodhpur, a l’estat occidental indi de Rakhasthan.