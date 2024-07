Els webs porno més visitats d’Espanya no podran ser bloquejats per l’app del govern

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La recentment anunciada Cartera Digital Beta, presentada pel ministre de Transformació Digital i Funció Pública, José Luis Escrivá, introdueix una nova normativa per a l’accés a portals amb contingut pornogràfic a Espanya. A partir de setembre, serà obligatori que els usuaris presentin una credencial personal i anònima que certifiqui la seua majoria d’edat per poder accedir a aquest tipus de llocs web.

Tanmateix, aquesta mesura només s’aplicarà als portals amb seu a Espanya, la qual cosa podria limitar la seua efectivitat. A la pràctica, molts usuaris podrien continuar accedint a contingut pornogràfic a través de pàgines web amb seu a l’estranger, on aquesta regulació no té abast. Això planteja dubtes sobre l’eficàcia i l’impacte real de la nova normativa en la protecció de menors i en el control de l’accés a continguts per a adults en l’àmbit digital.

El fet que la nova mesura s’apliqui exclusivament a llocs web amb seu a Espanya limita significativament la seua efectivitat. Segons va avançar el diari ABC, la firma analítica SEMRush va reportar el maig que les 10 pàgines de contingut pornogràfic més visitades a Espanya tenen seu a l’estranger. Això implica que els esmentats llocs no estaran obligats a sol·licitar la nova credencial anònima per verificar la majoria d’edat dels usuaris, permetent l’accés sense restriccions tal com ocorre|passa actualment.

Aquesta exclusió dels principals portals internacionals significa que la majoria dels consumidors de contingut per a adults a Espanya no es veuran afectats per la nova normativa, reduint així l’impacte esperat de la mesura en el control i restricció de l’accés a aquest tipus de continguts.

Segons les dades publicades per la firma SEMRush, les 11 pàgines web de contingut pornogràfic més visitades a Espanya durant el maig tenen la seua seu a l’estranger. No és fins la 12a posició que apareix una pàgina amb seu a Espanya, Loquosex, ubicada a Palma de Mallorca.

D’acord amb les dades publicades per SEMRush, les 10 pàgines pornogràfiques més visitades a Espanya al maig són les següents:

Pornhub - 151,22 milions de visites, seu a Luxemburg.

- 151,22 milions de visites, seu a Luxemburg. Xvideos - 110,24 milions de visites, seu a la República Txeca.

- 110,24 milions de visites, seu a la República Txeca. Xnxx - 31,2 milions de visites, seu a la República Txeca.

- 31,2 milions de visites, seu a la República Txeca. Xhamster - 26,28 milions de visites, seu a Xipre.

- 26,28 milions de visites, seu a Xipre. Xvideos . es - 13,56 milions de visites, seu a la República Txeca.

- 13,56 milions de visites, seu a la República Txeca. Hentaila - 10,58 milions de visites, seu a Mèxic.

- 10,58 milions de visites, seu a Mèxic. Onlyfans - 10,53 milions de visites, seu al Regne Unit.

- 10,53 milions de visites, seu al Regne Unit. Amateur . tv - 6,58 milions de visites, seu als Estats Units.

- 6,58 milions de visites, seu als Estats Units. Toroporno - 5,16 milions de visites, seu als Països Baixos.

- 5,16 milions de visites, seu als Països Baixos. Vercomicsporno - 5,03 milions de visites, seu a Mèxic.

Les pàgines esmentades no es veurien afectades per la nova normativa de credencials d’accés, ja que no tenen l’obligació de sol·licitar la nova credencial per verificar la majoria d’edat. Set de les 10 primeres tenen la seua seu en diferents països europeus, destacant Pornhub, que va registrar més de 151 milions de visites des d’Espanya al maig i la seu del qual és a Luxemburg.

La implementació de la nova mesura de credencials a Espanya no tindrà un impacte significatiu en aquestes plataformes a causa de la seua ubicació fora del territori espanyol, la qual cosa limita l’efectivitat de la normativa per restringir l’accés a contingut pornogràfic.