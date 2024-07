detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gairebé 15 milions de persones busquen informació a internet sobre la salut mental i 9 milions teràpia psicològica, segons un estudi efectuat a Espanya que acredita profundes diferències entre generacions en tots els vessants de l’activitat humana: les prioritats vitals i de consum, relacions socials, entesa, comportament, valors, creences i feina.

L’estudi, titulat 'Radiografia generacional: necessitats, inquietuds i factors de canvi', analitza al detall la societat espanyola actual, generació a generació, ja que ha analitzat la totalitat de l’activitat online realitzada a Espanya des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de maig del 2024.

Està basat en més de 6.000 milions de dades rastrejades a internet, l’anàlisi minuciosa de la qual ha permès estudiar el comportament de 35.129.490 persones que viuen a Espanya amb edats d’entre 18 i 72 anys. És a dir, l’estudi aporta una informació similar a què conté un equivalent a 65.000 llibres.

L’estudi permet conèixer i comparar fins el més mínim detall les prioritats, preocupacions, costums de compra, la salut mental o les relacions familiars, per citar alguns exemples, de les 35.129.490 de persones que viuen a Espanya de quatre generacions que han tingut tota mena d’activitat online en els dos últims anys i mig: generació Z (entre 18 i 26 anys, el 23 per cent del total rastrejat), millennials (27-42 anys, el 30 per cent), generació X (43-59 anys, el 27 per cent) i els baby boomers (60 i 72 anys, el 20 per cent).

En línies generals, l’estudi acredita que la irrupció de l’era digital ha propiciat la bretxa entre generacions, des de la manera de relacionar-se, la forma i preferències de comprar, les prioritats o les preocupacions laborals, la relació amb la sostenibilitat, la seua estabilitat emocional, per esmentar assumptes molt comuns.

Un dels aspectes més cridaners de l’estudi és la incidència de la salut mental. Gairebé 15 milions de persones han interactuat sobre algun aspecte relacionat amb un tema tan complex, sent l’ansietat i com combatre l’estrès el més rellevant, encara que novament amb arestes diferents depenent de l’edat que es tingui. El gruix de l’anàlisi conclou que els que asseguren o creuen que tenen més problemes són els que menys n'haurien de tenir, es tracta dels joves d’entre 18 i 26 anys.

El 42 per cent, és a dir, més de 6 milions, parlen d’ansietat i estrès, per sobre dels quals esmenten, per exemple, roba de moda (5 milions). Sobre l’autoestima i autoconfiança, hi ha 3,2 milions que en parlen, tants com els que parlen de videojocs i música. No obstant, la preocupació per la salut mental no és exclusiva dels més joves: el 29 per cent dels espanyols que tenen entre 27 i 42 anys (4,2 milions) manifesten que l’ansietat ve accentuada amb atacs de pànic.

L’estudi també evidència que 9 milions de persones estan buscant teràpia, consells o un altre tipus de suport psicològic. D’ells, 2,4 milions de joves adults (18 a 26 anys) veuen com una opció fer la teràpia de manera remota.

Joves sostenibles

L’estudi de Facttory també revela informació sobre les compres 'on line', que creixen: el 56 per cent de la població estudiada compra 'on line' almenys una vegada al mes; és a dir, gairebé 20 milions de persones. D’aquesta xifra, el 71 per cent són menors de 42 anys; això significa que cada any la xifra de compradors online s’anirà incrementant.

Els marketplace són les plataformes de compra online més rellevants: el 46% de les persones a Espanya els fan servir. Tanmateix, aquesta xifra tan alta està influïda per les dos generacions del centre, és a dir, les que es troben entre els 27 i 59 anys, que sumen gairebé 14 milions d’usuaris. Amazon, eBay i AliExpress són els marketplace més utilitzats. Una dada curiosa és que un 12,4% dels baby boomers (majors de 60 anys) també utilitza aquest tipus de plataforma i la que més visiten és la d’El Corte Inglés.

D’altra banda, s’observa que 5 milions de joves d’entre 18 i 26 anys estan buscant equilibri entre la seua vida laboral i personal, i això que acaben d’incorporar-se al mercat. S’hi uneix que 4,8 milions també volen flexibilitat horària i treball remot. Pel seu costat, els que són en el centre de la seua productivitat laboral, és a dir, els que tenen entre 27 i 42 anys (millennials), tenen com a focus el seu creixement i desenvolupament professional, encara que, tanmateix, 4,1 milions al seu torn busquen flexibilitat horària i teletreball.

Aquestes dades suposen un fenomen laboral que pot explicar la dificultat per atreure i mantenir talent a les empreses. Al contrari, en la generació X (43 a 59 anys), i malgrat que probablement ja han pogut construir un patrimoni, el 70 per cent continua concentrant-se en la feina per mantenir estabilitat financera per a la seua família. I res de pensar en la jubilació: al voltant de 2 milions busca capacitar-se per continuar millorant les seues habilitats i progressar en la feina.