El govern espanyol vol limitar el lloguer temporal a causes justificades i permetre als veïns vetar pisos turístics

El govern espanyol posarà en marxa canvis legislatius per limitar de manera més efectiva tant els lloguers temporals com els pisos turístics que han proliferat els darrers anys a tot l'Estat. Segons ha dit aquest dimecres la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, es vol modificar la llei de propietat horitzontal per "empoderar als veïns" i fer que l'opinió de les comunitats sigui vinculant a l'hora d'autoritzar o no qualsevol activitat econòmica a les finques. En el cas dels lloguers temporals, escletxa legal de molts habitatges turístics, la ministra ha apostat per fer que s'hagin de justificar i registrar. "La temporalitat dependrà de la causa", ha apuntat abans de lligar aquest format a pràctiques com els estudis o la investigació.

Tal com ha indicat Rodríguez en una roda de premsa Madrid, els lloguers temporals s'han de circumscriure a situacions específiques, condició avalada també per la Unió Europea. Per fer-ho, ella aposta per acompanyar els contracte de lloguer temporal amb documents que acreditin la necessitat d'aquesta modalitat de la mateixa manera que els lloguers tradicionals requereixen contractes de treball o nòmines salarials.

Rodríguez ha detallat que aquest mecanisme permetrà que els lloguers temporals no generin abusos que tensin el mercat de lloguer residencial com passa també amb els pisos turístics. Per fer-ho, ha afegit, es crearà urgentment un reglament i un registre que estarà al servei dels ajuntaments i les comunitats autònomes. "Davant del drama no es pot mirar a un altre costat", ha emfatitzat la ministra abans de recordar que la solució del problema de l'habitatge és un dels grans reptes de la present legislatura.

Pisos turístics

El govern espanyol també vol incrementar les limitacions als lloguers turístics donant un major poder a les comunitats de veïns. En aquest sentit, la ministra ha defensat que cal "escurar" el marge de competència de l'Estat per fer que les finques tinguin una opinió "determinant" a l'hora de permetre o no una activitat econòmica com és un pis de lloguer turístic. Per fer-ho es farà un ajust legal "quirúrgic" que es negociarà amb els diferents grups parlamentaris.

Des del govern espanyol recorden que la llei d'habitatge de 2023 incorporava la promesa de treballar per regular els lloguers a través del grup de treball on Rodríguez ha preparat les noves propostes de l'executiu, i que s'ha reunit aquest migdia a la seu del Ministeri d'Habitatge. D'aquest espai -que inclou sindicats, patronals, immobiliàries, agents de la propietat urbana i diversos ministeris- el govern ha extret el mandat de regular les modalitats de lloguer, tot i que alguns actors, com el sindicat de llogateres, han considerat insuficients les propostes plantejades per l'executiu.