Interior obre una investigació per identificar els individus que circulaven amb mig cos fora del vehicle a la C-32

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar la desena de persones que surten en un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes i on es poden veure circulant amb mig cos fora del vehicle per la C-32, a l'altura de Mataró. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que el cas té "una dimensió penal" i s'ha mostrat convençut que s'identificaran els autors. De moment es desconeix quan es van produir els fets, que van quedar enregistrats en un vídeo. A les imatges, es veuen mitja dotzena de vehicles, entre els quals algun d'alta gamma, amb part dels ocupants amb mig cos fora mentre es van cridant els uns als altres.