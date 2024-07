Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants, segons el CEO

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants a Catalunya i el 60% consideren que les persones nouvingudes "reben més del que aporten", segons la primera Enquesta Sociopolítica del CEO. L'estudi que es publica aquest dijous també recull la opinió majoritària (51% dels enquestats) que les lleis que regulen l'entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són "massa o més aviat tolerants". Això no obstant, hi ha una àmplia majoria de persones partidàries de garantir drets a la immigració instal·lada a Catalunya de manera estable i regular. El 87% defensa que han de poder cobrar el subsidi si es queden a l'atur, el 77% que han de poder votar a les eleccions municipals, i el 75% que han d'accedir a la nacionalitat.

L'enquesta del CEO es basa en una mostra de 6.767 persones majors de 16 anys residents a Catalunya que van respondre una enquesta auto-administrada (via web) entre el 12 de març i el 19 de maig. Gairebé la meitat de les persones enquestades (el 48%) considera que hi ha massa immigrants. Una de cada quatre persones enquestades indica que hi ha els que són necessaris i un 4% que en fan falta més. També destaca l'alt nombre de persones que davant d'aquesta pregunta no vol contestar o no sap respondre a aquesta qüestió, un de cada quatre.

Aquesta percepció és molt més estesa entre els simpatitzants d'Aliança Catalana (el 97%) i Vox (el 88%), i també la comparteix més de la meitat dels simpatitzants de PP i Junts (el 62%, respectivament).

"Reben més del que aporten"

En relació a la percepció sobre impostos pagats i serveis rebuts per les persones immigrants, una majoria encara més àmplia dels enquestats considera que les persones immigrants reben més (31%) o molt més (29%) de l'Estat en forma de serveis públics del que aporten en impostos. Són molts menys els que creuen que reben tant com aporten (26%), o menys o molt menys del que aporten (11%). En canvi, més de la meitat dels catalans està molt o bastant d'acord que els estrangers fan les feines que els catalans no volen fer i que la immigració contribueix al desenvolupament econòmic. Ara bé, un 54% està molt o bastant en desacord que els immigrants treuen llocs de treball als catalans. D'altra banda, la percepció dels efectes de la immigració en la qualitat dels serveis públics és majoritàriament negativa. Un 56% de les persones enquestades considera que la immigració té un efecte negatiu o molt negatiu en la qualitat del serveis públics, com ara la sanitat o l'educació. En canvi, un 38% pensa que té un efecte positiu o molt positiu.

Lleis "massa tolerants"

Preguntats per l'opinió sobre les lleis que regulen l'entrada i la permanència d'estrangers a Espanya, una mica més de la meitat de les persones enquestades pensa que aquestes són "massa o més aviat tolerants". Un 13% es situa en la posició neutra (ni tolerants ni intolerants), i un 12% creu que aquestes lleis són més aviat o massa intolerants. De nou, un 24% indica que no ho sap o prefereix no contestar a aquesta pregunta.

A favor dels drets de les persones immigrants

En general hi ha una àmplia majoria de persones que son partidàries de garantir drets a la immigració instal·lada a Catalunya de manera estable i regular. El 87% defensa que han de poder cobrar el subsidi si es queden a l'atur, el 77% que han de poder votar a les eleccions municipals, el 75% que han d'accedir a la nacionalitat, i el 72% defensa el dret al reagrupament familiar i al vot a les eleccions supramunicipals. De cara a la integració de la immigració, més del 90% de les persones enquestades creu que és molt o bastant important que paguin impostos, que tinguin feina i que tinguin els mateixos drets que la resta. Un 70% pensa que és molt o bastant important el dret a vot per a la integració. La llengua (tant el català com el castellà) és percebuda com a important per la integració per un 80% de les persones enquestades, i un 88% creu que l'adaptació als costums de Catalunya és important.