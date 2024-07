Ja està a la venda la Loteria de Nadal

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els més apassionats de la Loteria de Nadal 2024 ja poden adquirir dècims en diverses administracions, fins i tot abans del llançament oficial de la campanya de publicitat d’estiu, que començarà la propera setmana i marcarà l’inici de la temporada de repartiment de milions nadalencs.

Administracions emblemàtiques com la famosa 'Doña Manolita' al carrer Carmen de Madrid ja han començat la venda de dècims. Aquest dimecres al migdia, s’observaven llargues cues de persones que, encara que principalment estaven interessades en les loteries setmanals, també aprofitaven per adquirir dècims del sorteig nadalenc.

A les 12 del matí de dilluns passat, la històrica administració 'Doña Manolita' va treure a la venda els dècims del sorteig de Nadal. Aquesta administració és coneguda per la seua alta venda i la quantitat de números que distribueix, sent un veritable esdeveniment per als seus treballadors cada any. En el Nadal de 2019, 'Doña Manolita' va distribuir la Grossa, el segon premi, el tercer, dos quarts i tres cinquens premis, de manera que es va consolidar com una de les administracions més afortunades d’Espanya.

En plena Puerta del Sol de Madrid, el quiosc 'El Doblón de Oro', amb la seua titular Isabel al capdavant, també ha començat la venda de dècims per a Nadal des de dilluns. Isabel explica que, des de fa dos mesos, nombrosos clients pregunten pels dècims nadalencs. Encara que actualment la demanda de la Loteria de Nadal és baixa en comparació amb la loteria setmanal i altres jocs com l’Euromilions, la situació canvia radicalment el novembre i el desembre, quan les cues poden durar fins a tres quarts d’hora per adquirir un dècim.

A 'La Bruixa d’Or', ubicada a Sort, i coneguda per ser una de les administracions que més desè ven a Espanya, ja estan disponibles els bitllets de Nadal. De la mateixa manera, en 'Loteria Manises', a València, es poden adquirir els dècims des de dilluns. Segons Fran, un dels seus treballadors, aquesta administració és la tercera en vendes a Espanya i la primera a la Comunitat Valenciana, malgrat la seua breu història de 24 anys.

Altres administracions com a 'Loteria Valdés' a la Rambla de Barcelona, estan treballant per posar a la venda els dècims. Encara que primer han d’ordenar els números dels abonats, esperen començar la venda dilluns vinent. A 'Loteria Ormaechea', a Bilbao, els dècims de Nadal estaran disponibles a partir del 7 de juny, però ja es poden reservar. Amb 82 anys d’història, aquesta administració ha repartit més de 37 Grosses.

Els aficionats a aquesta tradicional loteria nadalenca se n’alegraran en saber que el preu dels dècims no ha canviat: 20 euros per dècim, 200 euros per bitllet i 38.600 euros per un número complet.