La natalitat continua caient a les comarques lleidatanes

L’any passat van nàixer 3.116 nadons a les comarques lleidatanes, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). És la xifra més baixa des del 1999 i representa una disminució del 3,5% respecte al 2022. A la caiguda de la natalitat també se suma un canvi en l’edat de les mares, que cada vegada és més alta. L’any passat, el 9,7% de les mares lleidatanes que van donar a llum tenien més de 40 anys (302), mentre que fa un quart de segle suposaven un 4,7% (148). Dels 3.116 naixements del 2023, 1.879 són de mares espanyoles (un 8,4% menys que l’any anterior) i 1.237 de nacionalitat estrangera (un 4,8% més). Quant a l’estat civil de les progenitores, el 44% eren solteres. En el conjunt de Catalunya també se segueix una tendència a la baixa en el nombre de naixements, amb un total de 54.182. L’edat mitjana en la maternitat es manté en els 32,6 anys, la mateixa que el 2021 i el 2022.

D’altra banda, Idescat va publicar ahir que els noms favorits per als nounats el 2023 a les comarques de Ponent i del Pirineu van ser Jan, Àlex, Martí i Hugo per als nens i Júlia, Aina, Arlet i Abril per a les nenes.