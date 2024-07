Segones famílies per a l'estiu

Emoció i nervis a flor de pell. Són les 10.45 hores i desenes de persones esperen ansioses a l’aparcament de Barris Nord per rebre els setze nens i nenes sahrauís que aquest any passaran l’estiu al Segrià, dins del programa Vacances en Pau. L’espera no es fa gaire llarga i, a les 10.52 hores, quan s’obren les portes de l’autocar, comencen les primeres abraçades entre les famílies i els menors procedents dels camps de refugiats de Tindouf, a Algèria.

Alguns ja coneixen els que seran els seus fills durant els propers dos mesos i altres, com la Laura i l’Alberto, és la primera vegada que participen en aquest programa d’acollida. “Ens plantegem aquest repte amb molt respecte però també amb molta il·lusió”, assegura la Laura moments després de conèixer la petita Jihan, de nou anys. Aquesta educadora social de professió explica que “sempre he estat vinculada a l’atenció a la infància i, conscient de les necessitats que hi ha, fa temps que volia participar en aquesta experiència. Cada nen és un món. Ara ens bolcarem en la Jihan, a conèixer què li agrada i necessita i fer que la seua estada sigui al més bonica possible”.

Per a la Mónica, en canvi, aquest és el segon estiu que acull l’Ibad, amb el qual han creat un gran vincle. “Encara que presencialment estem junts dos mesos, emocionalment els segueixes durant tot l’any”, assenyala aquesta mare d’Aitona, que també assegura que “fan falta més famílies d’acollida i, amb poc, podem ajudar-los moltíssim”.

Aquest any seran 45 els menors que arribaran a les comarques lleidatanes durant el juliol i agost per deixar enrere les dures condicions i les altes temperatures (de més de 50 graus) als camps de refugiats sahrauís. La presidenta de Sàhara Ponent, Cristina Cristòfol, explica que aquest programa és importantíssim perquè els petits accedeixin a revisions mèdiques i a una alimentació equilibrada. “Són terceres generacions de refugiats que viuen una vulneració constant dels drets fonamentals perquè Espanya, l’any 1975, els va abandonar a la seua sort”.

En primera persona

Albertoi Laura, família d'acollida de Lleida. "Estem molt il·lusionats".M.C.E.

“És la primera vegada que participem al programa Vacances en Pau. Ens plantegem aquest repte amb molt de respecte però també amb molta il·lusió. Ara ens bolcarem a conèixer Jihan, per saber els seus gustos i necessitats. Les famílies veteranes ens estan guiant molt”.

Mónica, família d'acollida d'Aitona. "És una experiència molt positiva".M.C.E.

"L'estiu passat ja vam acollir l'Ibad i va ser una experiència molt positiva. Amb el meu fill de 7 anys, es porten com a germans. Són nens molt estimats a casa seva però que viuen en unes condicions molt dures als camps. A l'Ibad el va sorprendre que l'aigua de l'aixeta no s'acabés”.