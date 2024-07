El Suprem avala la rebaixa de pena a un condemnat de La Manada per la llei de només sí és sí

detail.info.publicated efe

El Tribunal Suprem ha confirmat la rebaixa de 15 a 14 anys de presó per a Ángel Boza, un dels cinc condemnats per la violació grupal a una jove en els Sanfermines de 2016, en aplicació de la coneguda com a llei del només sí és sí.

La Sala Penal ha avalat la interpretació que va realitzar el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Navarra de la norma i ha rebutjat els recursos de la Fiscalia, la Comunitat Foral de Navarra, l’Ajuntament de Pamplona i la víctima contra la resolució que va rebaixar la pena al condemnat.

Segons va argumentar el tribunal navarrès, el Suprem va imposar en el seu moment la pena de 15 anys de presó per ser "pròxima" o "propera" al mínim legal vigent llavors, abans d’entrar en vigor la coneguda com llei del només sí és sí.

Tanmateix, en rebaixar l’esmentada norma l’esmentat mínim legal, el TSJ va estimar -i ara el Suprem confirma- que el càstig al condemnat també s’havia de reduir.