Empresàries solidàries amb l'IRBLleida

L’Associació Professional d’Empresàries Ap! Lleida va celebrar ahir a la nit una nova edició del seu sopar anual solidari, que en aquesta ocasió tenia per objectiu recaptar fons per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), centre en el qual treballen mig miler de professionals que contribueixen en l’avenç de la investigació en salut i que ha aconseguit ja múltiples assoliments en aquest àmbit.

Al voltant de dos-centes persones van participar en l’esdeveniment benèfic, que es va celebrar a la finca El Palau de Margalef de Torregrossa i que, una vegada més, va desplegar una gran catifa rosa per la qual van desfilar les i els assistents. Durant la vetllada protagonitzada per representants empresarials de les comarques lleidatanes, també hi va haver sortejos amb diferents preus, així com un photocall. A la xifra recaptada en la vetllada, es poden afegir 2.000 euros aportats per Caixa Rural, global partner d’Ap!Lleida, entitat creada el 2005 i que compta amb 150 associades, constituint-se així com el lobby empresarial femení de les comarques de Lleida i del Pirineu i Aran. Laia Rogel, presidenta d’Ap!Lleida, va remarcar la importància d’aquesta organització que, a banda d’apostar per l’empoderament professional de les dones, és pionera a plantejar temes crucials per a l’esfera empresarial com són la sostenibilitat, la diversitat a l’empresa, la salut mental o la integració en l’àmbit laboral dels menors no acompanyats.Ap! Lleida vol convertir-se en el punt de trobada femení indispensable en la recerca d’oportunitats profesionals i un espai des del qual millorar i liderar el conjunt del teixit empresarial lleidatà. L’any passat, el sopar solidari d’Ap! Lleida va reunir unes 230 persones i va recaptar més de 4.900 euros que en aquella ocasió es van destinar als serveis de l’Associació contra el Càncer de Lleida.