D'Ivars de Noguera a Múnic contra el càncer infantil

Carles Sarroca, un veí d’Ivars de Noguera, s’ha proposat recórrer els 1.700 quilòmetres que separen el seu municipi de Múnic amb bicicleta per recaptar diners contra el càncer infantil. La proposta de convertir aquest trajecte en una iniciativa solidària va ser del Ferran, un jove amic seu que va emmalaltir de càncer i pedalarà amb ell les dos primeres etapes, d’Ivars de Noguera a Ripoll i de Ripoll a Narbona. L’objectiu és aconseguir fons per a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), que va oferir suport i acompanyament al Ferran i la seua família durant el transcurs de la malaltia.

El repte començarà el proper 10 d’agost i està previst que el Carles arribi a Múnic, ciutat on viu la seua germana, el 18 d’agost després de recórrer Catalunya, França, Itàlia, Àustria i Alemanya. S’ha habilitat el lloc web idnmuc.my.canva.site a través del qual es poden fer efectives aportacions econòmiques que aniran a parar íntegrament a Afanoc. A través d’aquest portal, el Carles anima la gent a posar el seu gra de sorra per ajudar “una organització que treballa incansablement per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seues famílies”. Afanoc atén actualment un total de 1.272 famílies a Catalunya, de les quals 164 són de la província de Lleida.

Finalitzen les colònies d’Afanoc per a joves i els seus familiars

Les colònies organitzades per Afanoc per a nens i joves que han viscut un càncer i els seus germans van acabar ahir després de cinc dies d’activitats a l’alberg Xanascat de l’Espluga de Francolí. La proposta lúdica, adaptada a les necessitats i circumstàncies dels seus assistents, va comptar amb més de 70 inscrits en total. El principal objectiu de l’associació és generar espais de trobada entre iguals per crear vincles i per normalitzar la realitat de la malaltia, així com promoure les habilitats socials dels assistents en un entorn natural.