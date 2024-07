L’ajuntament de Balaguer va celebrar ahir un acte reivindicatiu per celebrar el Dia Internacional per l’Alliberament Sexual i Orgull del Col·lectiu LGTBIQ, que es commemora el 28 de juny. A Madrid, desenes de milers de persones van marxar a la festa de l’Orgull en un ambient festiu, reclamant una educació en diversitat per combatre l’LGTBI-fòbia.