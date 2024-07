Aquests són els elements de seguretat que incorporaran obligatòriament els cotxes fabricats a partir del 7 de juliol

detail.info.publicated Redacció

A partir del 7 de juliol de 2024, tots els automòbils nous hauran de portar instal·lats alguns sistemes de seguretat que fins ara eren opcionals (encara que alguns cotxes nous ja els portaven).

Entre les novetats d’equipament de seguretat, els elements més importants són :

Detector de fatiga: és un sistema que alerta el conductor si detecta que té somnolència o perd l’atenció

és un sistema que alerta el conductor si detecta que té somnolència o perd l’atenció Assistent intel·ligent de velocitat : és un sistema que adapta la velocitat del vehicle als límits de la carretera

: és un sistema que adapta la velocitat del vehicle als límits de la carretera Detecció d’obstacles en circular va enrere. És un sistema que detecta obstacles o trànsit creuat quan s’engrana la marxa enrere, per evitar col·lisions o atropellaments

És un sistema que detecta obstacles o creuat quan s’engrana la marxa enrere, per evitar col·lisions o Alerta de canvi de carril. És un sistema que alerta el conductor si detecta que el vehicle ha canviat de carril sense indicar-ho amb l’intermitent

És un sistema que alerta el conductor si detecta que el vehicle ha canviat de carril sense indicar-ho amb l’intermitent Frenada automàtica d’emergència. Adapta la frenada d’emergència per provar d’evitar la col·lisió o minimitzar danys

Una altra novetat és que tots els cotxes que es matriculin a partir d’aquest 7 de juliol hauran de portar una caixa negra, un dispositiu similar al dels avions, la comesa del qual serà ajudar a aclarir el que ha ocasionat i com ha passat un accident, si lamentablement aquest arribés a produir-se. Aquesta caixa negra podrà registrar informacions com la velocitat del vehicle, el moment exacte d’activar la frenada o els coixins de seguretat o les condicions climatològiques, per exemple.

D’altra banda, un altre dispositiu de seguretat és l’alcoholímetre. En teoria, responent a les exigències europees, els nous cotxes haurien d’estar preparats per instal·lar una espècie d’alcoholímetre que, en cas que el conductor donés positiu, bloquegés el vehicle. A la pràctica, serà cada país de la Unió Europea el que decidirà si obliga a equipar els cotxes amb aquest sistema o no. De moment a Espanya només serà obligatori a certs vehicles, com autobusos.