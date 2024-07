Cano, detingut per contractació il·legal

La Policia Nacional va detenir ahir a Madrid el compositor, productor discogràfic i teatral Nacho Cano per la presumpta contractació il·legal d’immigrants en el seu espectacle musical Malinche. Segons fonts policials, Cano, fundador del grup Mecano, va ser traslladat ahir a dependències policials a Madrid, on va prestar declaració. Posteriorment, va ser posat en llibertat a l’espera de ser citat pel jutjat que investiga els fets. En roda de premsa, Cano va declarar que “el criminal no soc jo, és la Policia, és a qui cal investigar” i va acusar les forces policials de seguir “una maniobra orquestrada”. La detenció –i la d’una altra dona suposadament relacionada amb els fets– es va produir després de diverses denúncies interposades pels treballadors de l’espectacle musical per presumptes irregularitats en les contractacions.