La covid, a l'alça amb 9 ingressos més i una pujada del 35% de casos en una setmana

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’últim repunt de covid no sembla arribar encara al seu pic, ja que els casos diagnosticats pels CAP lleidatans van pujar un 35% l’última setmana i hi va haver nou persones més ingressades a l’hospital amb diagnòstic positiu, així com un nou pacient a la Unitat de Cures Intensives (UCI) des de diumenge passat, dos en total. El director territorial d’Urgències, Oriol Yuguero, constata que l’afluència de pacients contagiats a l’hospital Arnau va pujar molt la setmana passada. A la demarcació, els 33 pacients hospitalitzats (29 a Lleida i 4 a l’Alt Pirineu i Aran) van ser més del doble que els quinze que hi es van registrar entre el 17 i el 23 de juny. Fa dos setmanes n’hi havia 24.

Durant els set primers dies de juliol, el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya va registrar 555 contagis a la demarcació (501 a les comarques del pla i 54 a les del Pirineu). La setmana anterior van ser 411, i en les precedents n’hi va haver 383 i 284. A Lleida, els casos de covid gairebé s’han multiplicat per 8 en els dos últims mesos, ja que durant la primera quinzena de maig amb prou feines van ser més de 70.A Catalunya, la incidència estimada també es manté en ascens, amb 156 casos per 100.000 habitants. La setmana passada hi va haver un miler més de contagis que en l’anterior, ja que van pujar de 6.295 a 7.254, un 15,2%. De la mateixa manera que amb els ingressos, els diagnòstics s’han disparat des de principis de maig, quan no arribaven a 1.200. Així mateix, de l’1 al 7 de juliol hi va haver 491 persones ingressades en llits convencionals amb covid, 25 més que la setmana anterior, i 12 pacients a l’UCI. Salut afirma que les consultes a les Urgències hospitalàries i la proporció d’ingressos “es mantenen dins dels rangs esperats”.Paral·lelament, Yuguero va anunciar ahir a X que els doctors César Pardos i Cecilia Llobet han estat seleccionats com a caps de secció del servei d’Urgències de l’Arnau.

Nova tècnica per extirpar ‘pedres’ de la saliva

El servei territorial d’Otorrinolaringologia ha iniciat des del mes de novembre passat l’ús d’una tècnica mínimament invasiva anomenada sialendoscòpia per extirpar càlculs salivals (pedres que es formen a les glàndules salivals majors) i altres afeccions. Aquest mètode utilitza un endoscopi ultrafí per visualitzar i tractar els conductes sense cirurgies tan invasives com les que fins ara eren habituals i, en molts casos, evitant l’extracció de la glàndula. Una professional del servei, la doctora Kiara Tudela, es va formar en aquesta tècnica a Suïssa i Bilbao. Xavier Galindo, cap del servei, explica que “representa un salt qualitatiu” perquè “no només permet una intervenció més precisa i menys traumàtica, sinó que a més redueix els temps de recuperació i les complicacions postoperatòries”.D’altra banda, l’Institut Català de la Salut (ICS) ha licitat per 141.933 euros amb IVA les obres de millora de la climatització de la planta baixa de l’ala nord de l’hospital Arnau. Els climatitzadors actuals instal·lats l’any 2010 s’han de resituar a causa de la construcció del nou edifici de consultes externes.