Gairebé la meitat de les persones grans, descontentes amb el tracte que reben dels bancs

Un 46% de les persones més grans de 65 anys es mostra insatisfet amb el tracte que rep per part dels bancs, segons es desprèn d’un estudi elaborat per '65YMÁS' i publicat aquest dimecres.

L’estudi, que examina el grau de satisfacció de les persones grans amb el sector bancari, s’ha realitzat d’acord amb una enquesta a 9.269 persones en 17 comunitats autònomes.

El grau d’insatisfacció ha millorat en 24 punts percentuals en comparació amb l’enquesta elaborada fa dos anys, quan va començar la campanya de 'Soy mayor, no idiota', que finalment va motivar al sector a acordar un protocol de suport a les persones grans juntament amb el Ministeri d’Economia.

Les persones grans perceben positivament les mesures aplicades per la banca per millorar l’atenció, com l’ampliació de l’horari o el tracte preferent. De fet, aquestes mesures, orientades als qui tenen 65 anys o més, han aconseguit que el descontentament es traslladi cap als sèniors que encara no han complert aquesta edat. El percentatge més elevat d’insatisfets amb el seu banc es troba a la franja d’edat dels 55 als 64 anys.

Per entitats, Unicaja és l’entitat amb més clients grans insatisfets (57,1%), mentre que Kutxabank queda en segona posició (54,3%).

L’enquesta també destaca que el Grupo Caja Rural és el banc amb menor grau d’insatisfacció, amb un 36,2% de clients més grans de 65 anys que es mostren descontents. Així mateix, destaca CaixaBank com l’entitat que més ha millorat respecte a fa dos (27 punts percentuals menys).

Pel que fa a l’ús dels caixers, un 25% dels enquestats assegura que te dificultats per utilitzar-los. Fa dos anys, la xifra arribava fins al 40%. Referent a la banca 'online', un 34% dels enquestats afirma que no te coneixements per fer-la servir, 14 punts menys.

L’estudi indica que la formació financera per les persones grans continua sent el punt de menor avanç dels bancs. El 85,7% dels enquestats afirma que no ha rebut cap tipus de formació per part de la seua entitat, només dos punts percentuals menys que fa dos anys.

Així mateix, dos terços dels enquestats reclamen atenció presencial i personalitzada a les seues entitats, per sota del 80% que ho reclamava fa dos anys.