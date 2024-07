El nou thriller de Mario Casas, OT 2025 o la temporada 3 de 'Reina Roja', entre els pròxims projectes de Prime Video

detail.info.publicated europa press

'Zeta', el nou thriller d’acció de Dani de la Torre protagonitzat per Mario Casas, la nova pel·lícula de Paula Ortiz 'La virgen roja', la renovació de 'Reina roja' per una tercera temporada abans fins i tot d’estrenar la segona, o la confirmació de la nova edició d’Operación Triunfo són alguns dels anuncis més destacats de Prime Video, que ha presentat les produccions que arribaran a la plataforma d’Amazon a finals d’aquest any i ja el 2025.

"Estem incorporant al nostre catàleg més thrillers apassionants, comèdies hilarants, talent xous entretinguts i documentals impactants", va afirmar María José Rodríguez, responsable de continguts originals de Prime Video a Espanya en la presentació celebrada al Teatro Príncipe Pío de Madrid en la qual va destacar el "divers i ambiciós catàleg de produccions originals espanyoles" amb què explica la plataforma.

"Estem encantats de celebrar un any rècord fins ara per a Prime Video a Espanya", va dir Ricardo Cabornero, Director de Prime Video a Espanya i Portugal que va destacar "la contínua inversió local en la producció i adquisició de sèries, pel·lícules i entreteniment en directe, juntament amb la nostra creixent cartera de canals de primer nivell" amb l’objectiu de "convertir-nos en la primera destinació d’entreteniment per als nostres subscriptors"

Entre la bateria de títols que Prime Video va presentar hi ha set nous projectes que encapçala 'Zeta', un thriller dirigit per Dani de la Torre ('El desconocido’, 'La unidad’) protagonitzat per Mario Casas que encarnarà un espia retirat que ha de tornar a l’acció. També una nova sèrie, titulada 'Cochinas' que protagonitzada per Elena Anaya i creada per Carlos del Hoyo i Irene Bohoyo s’endinsarà al món del porno i la sexualitat femenina a l’Espanya dels anys 90.

Una altra de les sèries és 'Punto Nemo', un original que barreja misteri i aventura que segueix els passos d’una expedició científica que compta amb un potent repartiment en el qual destaquen noms com els de Najwa Nimri, Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias o Eric Masip. Entre els nous títols també hi ha tres docusèries ('Cómo cazar a un monstruo', 'Medina: El estafador de famosos’ i 'Infiltrada en el búnker') i un documental musical ('La Joia: Bad Gyal').

Cine i sèries

Durant la presentació Prime Video va reafirmar la seua aposta pel cine espanyol i per l’estrena en sales on la primera de les seues produccions en arribar serà 'La virgen roja' cinta basada en la història real de Hildegart Rodríguez que per Paula Ortiz, i protagonitzada per Nawja Nimri i Alba Planas, s’estrenarà als cines el 27 de setembre.

El 31 d’octubre serà el torn del thriller d’acció 'Apocalipsis Z: El principio del fin', cinta dirigida per Carles Torrens en la qual una estranya malaltia similar a la ràbia comença a estendre’s sense fre per tot el planeta, transformant la gent en criatures extremadament agressives.

El drama adolescent 'Sigue mi voz', amb Berta Castañé i Jae Woo, s’estrenarà el 14 de febrer de 2025. I també el 2025 arribaran la comèdia adolescent 'Viaje de fin de curso’, protagonitzada per Berta Castañé i Yolanda Ramos i el drama juvenil 'Enemigos’ amb Christian Checa i Hugo Welzel.

En les sèries, a més de l’anunci de nous originals com 'Cochina' i 'Punto Nemo', Prime Video va anunciar la renovació de 'Reina Roja', la ficció basada en els bestsellers de Juan Gómez-Jurado, per una tercera temporada.

La sèrie protagonitzat Victoria Luengo i Hovik Keuchkerian s’ha situat entre els deu títols més vistos a nivell internacional en la seua estrena i, abans de l’estrena de la seua segona temporada 'Loba Negra', que arribarà el 2025, el servei de streaming d’Amazon ha confirmat la seua tercera temporada, 'Rey Blanco'.

Aquest setembre arribarà la comèdia postapocalítica 'En fin', creada per David Sainz i Enrique Lojo i protagonitzada per Malena Alterio i José Manuel Poga i a la tardor ho farà la segona temporada de l’aclamada 'Citas Barcelona'. A més, 'La que se avecina' tornarà amb la seua quinzena temporada en els últims mesos d’aquest 2024.

Un altre dels títols destacats és 'Su majestad’, sèrie creada per Borja Cobeaga, Diego San José i Jose A. Ledo que aborda la monarquia en clau de comèdia de la mà d’Anna Castillo, que dona vida a Pilar, una jove princesa i futura reina d’Espanya molt particular que ha de posar-se al capdavant de la Corona després d’un escàndol que escatxiga al seu pare.

Contingut de no ficció

Quant als projectes de no ficció, com docusèries i documentals, destaca 'La Joia: Bad Gyal', que seguirà la cantant catalana a la sortida del seu primer àlbum. Les influenceres no es quedaran enrere amb l’estrena de la quarta temporada de 'Pombo' a l’octubre i la segona entrega de 'Dulceida: Al Desnudo' el 2025.

A més, inclourà dins del seu catàleg tres nous docusèries de true crime: 'Cómo cazar a un monstruo', que arribarà el 6 de setembre i segueix Carles Tamayo en el seu intent de buscar justícia davant de la impunitat d’un pederasta que viu al marge de la llei; 'Medina: El estafador de famosos’, sobre el presumpte estafador d’actors i còmics Antonio Medina que arribarà a l’octubre; i 'Infiltrada en el búnker', que segueix els passos d’una dona que es va infiltrar durant un any en un laboratori farmacèutic europeu per treure a la llum les tortures als animals i el llançament de la qual està previst per a 2025.

A més, Operación Triunfo, una de les grans apostes de la plataforma de l’any passat ja que va suposar el seu primer programa d’entreteniment en directe, tornarà a les pantalles el setembre de 2025, de nou amb Chenoa com a presentadora. El 'talent xou' musical va ser el contingut original local més adquisitiu en la història de Prime Video a Espanya i per això el servei portarà al setembre OT:23 La gira, una visió única dels esdeveniments posteriors al programa.