Vetllada cultural al CaixaForum

El CaixaForum Lleida va viure ahir una Nit d’Estiu impregnada de cultura per tancar la proposta expositiva del centre, protagonitzada per la mostra Còmic. Somnis i història. El concert del trio liderat pel pianista cubà Alfredo Rodríguez, nominat als Grammy, va posar el colofó a una vetllada que va començar amb l’espectacle Coreografías de un DeMente de la companyia de ball Fran Sieira i també va explicar amb l’il·lusionisme de La Màgica Joana Andreu i La Maga Silvana. Un taller d’introducció al caixó flamenc i una iniciativa per recórrer l’espai expositiu en auriculars amb una selecció musical preparada per a l’ocasió van arrodonir la nit.