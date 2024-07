Josep-Lluís Serrano, nou bisbe coadjutor d'Urgell

El papa Francesc va nomenar ahir Josep-Lluís Serrano, sacerdot de la diòcesi de Tortosa, bisbe coadjutor d’Urgell amb dret a successió. D’aquesta manera, assistirà l’arquebisbe Joan-Enric Vives i el substituirà a partir del seu cessament per jubilació o qualsevol altra causa. De moment, Serrano treballarà com a vicari general en les tasques pastorals de la diòcesi per conèixer el funcionament del bisbat d’Urgell i les institucions del Principat d’Andorra, del qual passaria a ser copríncep en cas de cessament.

Nascut el 1977 a Tivissa i ordenat prevere el 2002, Serrano és doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana. Durant els últims anys, també ha treballat com a conseller de Nunciatura al servei de la secretaria d’Estat del papa Francesc. Durant el servei diplomàtic de la santa seu, va ser enviat com a secretari de la nunciatura apostòlica a Moçambic del 2012 al 2016, a Nicaragua del 2016 al 2017, al Brasil del 2017 al 2019 i des del 2019 fins a l’actualitat ha servit com a secretari d’Assumptes Generals de la Secretaria d’Estat.Durant la seua presentació al bisbat d’Urgell, Serrano va afirmar que acull “amb obediència i pau” aquest càrrec i es posa a “disposició i servei” dels que més necessiten “l’afecte de Déu”. El nou bisbe coadjutor va destacar que sempre estarà “al costat de l’arquebisbe Joan-Enric, ajudant-lo en la cura pastoral de la diòcesi”, així com per “mantenir les seues bones relacions amb les institucions públiques”. Per una altra banda, Vives, de 74 anys, va assegurar que d’ara endavant treballaran de forma complementària per “millorar el servei a la diòcesi i el Principat”. L’arquebisbe va afegir que amb aquest nomenament s’inicia “una nova etapa de col·laboració entre els dos bisbes” que “farà créixer i renovarà” la diòcesi.La figura del bisbe coadjutor està contemplada en el Codi de Dret Canònic: “Assisteix el bisbe diocesà en tot el govern de la diòcesi” i quan aquest cessa, automàticament, el succeeix.

