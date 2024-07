Un gran salt contra l'esclerosi

L’escena del capbussó a les piscines de Balàfia es va repetir dos vegades i va deixar alguns salts per al record entre els participants. - LAIA PEDRÓS L’escena del capbussó a les piscines de Balàfia es va repetir dos vegades i va deixar alguns salts per al record entre els participants. - LAIA PEDRÓS L’escena del capbussó a les piscines de Balàfia es va repetir dos vegades i va deixar alguns salts per al record entre els participants. - LAIA PEDRÓS L’escena del capbussó a les piscines de Balàfia es va repetir dos vegades i va deixar alguns salts per al record entre els participants. - LAIA PEDRÓS L’escena del capbussó a les piscines de Balàfia es va repetir dos vegades i va deixar alguns salts per al record entre els participants. - LAIA PEDRÓS L’escena del capbussó a les piscines de Balàfia es va repetir dos vegades i va deixar alguns salts per al record entre els participants. - LAIA PEDRÓS

Banyadors a punt, una llarga fila humana al voltant de la piscina, les mans dels saltadors ben juntes per agafar impuls i “un, dos, tres, Mulla’t!”. A l’uníson amb aquest mateix crit es van repetir els capbussons solidaris de la iniciativa Mulla’t per l’esclerosi múltiple en més d’un centenar de piscines de les comarques de Lleida durant el dia d’ahir.

Les piscines municipals de Balàfia van acollir l’acte central d’aquesta 31a edició sota un sol intens que feia pujar els termòmetres per sobre de la trentena de graus. Abans que membres de l’entitat, autoritats i banyistes es refresquessin amb l’esperat salt, Agnès Sellés, membre de la Fundació Esclerosi Múltiple, a qui li van diagnosticar la malaltia l’any 2013, va interpretar la cançó Llença’t, de Lax’n’Busto, per donar per inaugurada aquesta 31a edició. A continuació, un doble capbussó després d’un primer intent fallit per captar la instantània perfecta i la satisfacció entre els banyistes per haver alleujat la calor i col·laborat a visibilitzar una malaltia que afecta unes 600 persones a les comarques lleidatanes. En algunes poblacions, la jornada es va tancar amb activitats com la classe d’aiguagim que es va poder veure a Torregrossa. A l’entrada de molts recintes de la demarcació, uns 200 voluntaris van desplegar parades amb els seus productes entorn de la iniciativa per ajudar a recaptar fons per a la investigació. Unes donacions que continuen obertes a la pàgina web www.mullat.cat.Més de 110.000 persones es van mullar en el conjunt de Catalunya. La iniciativa va començar amb seixanta-set piscines participants en la primera edició i ahir ja van ser més de 500. Al llarg dels anys, s’han recaptat més de cinc milions d’euros que s’han destinat a la investigació i a donar suport a les persones que conviuen amb aquesta malaltia.