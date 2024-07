Mercadona abaixa el preu de diversos productes, com l’oli d’oliva

detail.info.publicated Redacció

La companyia de supermercats Mercadona ha anunciat que abaixa els preus d'alguns dels seus productes, entre els quals hi ha l’oli d’oliva. Segons informa en una nota de premsa, en total aquest any 2024 són mil els productes que ha rebaixat que permetran als clients estalviar fins 150 euros a l’any a la seua cistella de la compra.

Entre els productes rebaixats, segons la companyia, destaquen alguns aliments com el peix, el pa, la pasta i l’oli d’oliva. Respecte a aquest últim producte, Mercadona abaixa des d’aquest dilluns el preu de les seues varietats Verge i Verge Extra. Afegeix que aquesta reducció del cost, unida a les realitzades des del mes de gener en les seues tres varietats Suau/Intens, Verge i Verge Extra, acumulen una baixada de mitjana d’un 14% en el preu de l’oli d’oliva als seus supermercats.

José Manuel Burguera, director d’estratègia de preus del Departament de Compres i Prescripció de la companyia, destaca la feina dels departaments de Compres i els proveïdors i interproveïdors especialistes “a traslladar les baixades dels preus de cost als PVP perquè el client se'n beneficiï com més aviat millor”. Així mateix, afegeix que aquestes baixades tampoc no serien possibles “sense els esforços en productivitat, rendibilitat i gestió que estan realitzant els 104.000 treballadors i els 3.000 proveïdors, perquè només d’aquesta forma es fa sostenible per a tota la cadena poder abaixar els preus sense tocar la qualitat”.