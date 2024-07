El canvi climàtic també afecta la durada del dia

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El canvi climàtic té múltiples efectes per al nostre planeta i nous estudis suggereixen ara l’increment, encara que mínim, de la durada del dia i l’alteració de l’eix de rotació de la Terra, a causa de la pèrdua de les masses de gel de Grenlàndia i l’Antàrtida.

Dos estudis en què participa l'Escola Politècnica Federal de Zuric (ETH) indiquen que l’aigua de les regions polars flueix cap als oceans, especialment cap a la zona equatorial, el que produeix un desplaçament de masses que afecta la rotació del planeta.

És com quan una patinadora artística fa una pirueta, primer mantenint els braços enganxats al cos i després estirant-los. La rotació inicialment ràpida es torna més lenta perquè les masses s’allunyen de l’eix de rotació, augmentant la inèrcia física, explica Benedikt Soja, de l’ETH

En física es parla de la llei de conservació del moment angular, la qual regeix la rotació de la Terra, que si es torna més lenta fa que els dies s’allarguin. Per tant, "el canvi climàtic també està alterant la durada del dia a la Terra, encara que només mínimament", assenyala l’ETH en un comunicat.

Durant mil·lennis, la durada del dia ha augmentat gradualment uns quants mil·lisegons per segle (en anglès ms/cy), degut en gran manera a l’atracció gravitatòria de la Lluna, que alenteix gradualment la rotació terrestre.

Tanmateix, la pèrdua de les capes de gel i les glaceres ha tingut un efecte creixent, segons un estudi que publica avui PNAS i en el qual els investigadors van examinar l’impacte de la pujada del nivell del mar induïda pel canvi climàtic en la durada del dia des de 1900.

El canvi climàtic està augmentant la durada del dia en uns mil·lisegons respecte als 86.400 segons actuals, a causa que l’aigua flueix des dels pols cap a latituds més baixes i, per tant, alenteix la velocitat de rotació.

Les fluctuacions del nivell del mar van fer variar la durada del dia entre 0,3 i 1,0 ms/cy durant el segle XX, paràmetre que va augmentar a 1,33 ms/cy des de 2000.

Si les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle continuen augmentant sense parar, l’efecte podria assolir els 2,62 ms/cy a finals del segle XXI, superant el de la fricció de les marees lunars. "Els éssers humans tenim un impacte més elevat en el nostre planeta del que creiem", va indicar Soja, i això "naturalment, ens imposa una gran responsabilitat sobre el futur del nostre planeta", afegeix.

El segon estudi, que publica Nature Geoscience, mostra que els canvis de massa a la superfície i l’interior de la Terra provocats pel desglaç també alteren l’eix de rotació.

No obstant, "no hi ha motius per preocupar-se, ja que aquests efectes són menors i és poc probable que suposin un risc," destaca el comunicat.

Encara que la rotació de la Terra només canviï lentament, cal tenir en compte aquest efecte quan es navega per l’espai, per exemple, quan s’envia una sonda espacial a aterrar en un altre planeta, comenta Soja. Fins i tot una lleugera desviació de només un centímetre a la Terra pot convertir-se en una desviació de centenars de metres en les enormes distàncies.