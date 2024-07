La Festa Major de l'IEI més urbana

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va aixecar ahir el teló de la quarta edició de la Festa Major de la institució, obrint així una programació cultural que es desenvoluparà fins dissabte vinent, aquest any amb la cultura més urbana com a gran protagonista. El pati de l’IEI es va convertir en un escenari per acollir a mitja tarda la primera part del pregó de la Festa Major –una degustació de propostes artístiques de quilòmetre 0, que seguirà avui dimarts–, a càrrec de l’actor i guionista de Tàrrega i presentador del concurs Fang! del canal SX3 Marc Andreu, que avui repetirà com a mestre de cerimònia.

La música urbana dels lleidatans Neptú i Yung Rajola; la dansa contemporània de Sandra Macià, amb la peça Human 21, una reflexió sobre la situació actual de desconcert emocional en què vivim davant dels efectes de la desconnexió pandèmica; i la pintura de Javier Morillas, que va crear un mural en directe, al costat d’un lateral de l’escenari, utilitzant diverses tècniques de l’art urbà, van ser les diverses propostes de la primera jornada, organitzada en col·laboració amb l’Associació Cultural Paupaterres. No es van perdre la inauguració el president de la Diputació, Joan Talarn; la vicepresidenta i el director de l’IEI, Estefania Rufach i Andreu Vàzquez, respectivament; la regidora de Cultura, Pilar Bosch; i el delegat de Cultura de la Generalitat, Albert Turull.