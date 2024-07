Identifiquen bacteris capaços de degradar els compostos alliberats pel plàstic al mar

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un equip científic liderat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha identificat bacteris capaços de degradar els compostos alliberats pel plàstic al mar. Es tracta d'espècies que ja s'havien descrit prèviament, però fins ara es desconeixia la seva capacitat de degradar els compostos químics alliberats pel plàstic durant el procés de lixiviació, és a dir, el procés de degradació del plàstic quan aquest entra en contracte amb l'aigua de mar. És llavors quan es van alliberant compostos químics, alguns dels quals són tòxics per als organismes marins. Els detalls de l'estudi es recullen en un article publicat recentment a la revista 'Environmental Microbiology Reports'.

L'estudi se centra en els bacteris que creixen en lixiviats de plàstic, és a dir, els compostos químics que el plàstic allibera a l'aigua de mar a mesura que es degrada. Aquests compostos poden ser additius que s'afegeixen al plàstic durant la seva manufactura o productes de la degradació del propi polímer.

Per a les anàlisis, l'equip investigador ha utilitzat el polietilè, el tipus de plàstic més abundant a l'oceà, a part d'una barreja de plàstics envellits trobats en una platja que contenia polietilè i polipropilè. Tots dos plàstics es troben en productes com ara pots de detergent o d'higiene personal, així com bosses de plàstic.

Porta oberta per combatre la contaminació marina

L'estudi detalla que els bacteris estudiats utilitzen la matèria orgànica dissolta, derivada dels plàstics, per al seu creixement, transformant-la en CO2, biomassa i possiblement altres subproductes.

Cristina Romera-Castillo, investigadora de l'ICM-CSIC i autora principal de l'estudi, destaca la importància de trobar bacteris que poden degradar i eliminar aquests compostos, ja que s'obre obre la porta a noves vies per combatre la contaminació marina.

De cara a futures investigacions, l'equip planeja continuar explorant aquests bacteris per determinar si alguna de les espècies es podria aïllar i cultivar amb fins experimentals més específics.